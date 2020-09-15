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自強號一片空「座位卻被霸坐」　過來人笑喊4字：一半車廂人嚇起身

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▲▼台鐵,自強號。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO明明買對號坐，卻只能坐其他空位！（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少乘客抱怨，坐火車被占位，甚至亂坐位子已成搭車日常！一名男網友驚呼，最近搭上一班自強號，明明車廂空空，卻發現位子被其他人霸坐，但見對方夢周公，原PO又不好意思叫醒，只好改坐附近座位。但奇葩的是，原PO直呼，陸續上車的人似乎也沒按照位子入坐，「自強號的對號座是有作用的嗎？」

一名男網友在PTT困惑表示，活了30年極少搭火車，掐指一算次數不到10次，而日前買了一張自強號車票，上車後，依照號碼找位子，怎料已被其他乘客占用，「他在睡覺，不好意思叫醒他！」

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慌張的原PO左右張望，所幸車廂還很空，他靈機一動改坐其他空位，但奇怪的是，「後來陸續上車的人，好像也沒在找自己座位的樣子，都是四周看看有位子就坐了，不懂火車的生態，自強號的對號座是有作用的嗎？」

文章曝光後，底下網友熱議，「對老人來說的確是有位子就坐啊」、「那人應該用悠遊卡或一卡通，你要叫他起來啊」、「大多數情況是沒啥人就隨便坐，人多沒位子就趕人」、「台鐵啥時才要推出自由座車廂？」「叫他起來啊，我還遇過列車長跟站著的人說有位子就坐」、「現在都刷卡進站，誰還在買票」、「自強號沒差，主要差在普悠瑪跟太魯閣號不能用電子票根，不然會被罰款」。

▲▼ 自強號是有位子就坐嗎？（圖／翻攝PTT）

▲一票苦主分享經歷（圖／翻攝PTT）

有資深火車通勤族解惑，還分享4步驟反擊，「看情況，1坐在附近，2等對方醒後，把票給他看示意離座，3找列車長，4直接叫醒趕人」、「只要說『不好意思』，大多數人就會知道意思而讓座了」、「我上次喊不好意思，一半車廂都站起來惹」、「我坐十次有九次都要叫人起來，你不用不好意思」。

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