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南港搭車博愛座放籠子…老翁怒抓走寵物！女「揮拳猛尻」哭著逃走

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▲▼南港搭車博愛座放籠子…老翁怒抓走寵物！女「揮拳猛尻」哭著逃走。（圖／爆料公社）

▲女子南港搭火車在博愛座放籠子，遭老翁質問碎唸。（圖／翻攝爆料公社）

記者許力方／台北報導

台鐵發生一起乘客糾紛，有民眾目擊，5日傍晚南港往汐科站的區間車上，一名蓄白鬍的老翁發現博愛座上被人放置寵物籠，質問站在旁邊的年輕女飼主，她不滿回嘴「神經病」，瞬間引燃火氣，雙方一來一往拳打腳踢，在車廂中激動扭打起來，遭其他乘客上前架開，最後年輕女子哭著逃離現場。

目擊民眾5日晚間在「爆料公社」發布42 秒的影片，聲稱傍晚5時許，南港往汐科站的區間車上，有年輕女子在博愛座放置寵物鼠籠，一名老翁看到不滿碎念，質問「博愛座為什麼放寵物？寵物有買車票嗎？」年輕女子不滿回嗆「神經病」、「多管閒事」，老翁氣得指著對方大喊「我想怎樣就怎樣，反正我神經病麻」、「大家都有聽到了，她公然侮辱！」

請繼續往下閱讀...

▲▼南港搭車博愛座放籠子…老翁怒抓走寵物！女「揮拳猛尻」哭著逃走。（圖／爆料公社）

▲女不滿寵物遭奪，猛尻老翁大喊：還我！

下一秒，老翁隨即動手，一把要抓起寵物籠，年輕女子趕緊上前攔阻，接著憤怒揮拳狂毆吼「還我！」車廂內隨即騷動，其他乘客直呼「欸欸欸！」上前架開兩人，一旁嬰兒、小孩也都被嚇哭。目擊民眾指，最後年輕女子哭著逃離現場，老翁則一直大喊一起下車找台鐵警察處理。

影片隨即引發熱烈討論，超過3000則留言洗版，數千網友痛罵「屁孩欠打」、「罵神經病和打人，這兩項就可以告了」、「兩個都有錯」、「知道椅子拿來坐人的嗎」、「自私的心態」、「博愛座本來就是禮讓老弱婦孺，哪能放寵物」，但也有人認為不應該隨便動人家的倉鼠，「錯的是人的行為，動物是無辜的」。

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