6歲男童溜出校「慘遭火車輾過」　幼稚園帶水果道歉…隔天玩消失

▲6歲男童受傷嚴重。（圖／翻攝自華商網）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西子長市一6歲男童9月2日中午時分從幼稚園溜出來，闖進了附近的鐵路軌道，結果慘遭火車輾過……。目前，孩子左腿被撞斷截肢，右腿粉碎性骨折。事發當時攝影機畫面曝光，男童是從後門跑出的。對此，家屬指控，幼稚園就曾派一個人帶水果看望，後來就沒有任何說法。

據《華商報》報導， 「事發那天幼稚園給我老婆說孩子找不到，我們就開始找，有人打電話說，醫院裡有個受傷的小孩很像，到了一看是了，」9月8日上午，該男童的姑父回憶，孩子當時已經失血過多快要休克；醫院給傷口做處理後直接推上救護車，送到西安市紅會醫院救治。

姑父稱，孩子目前沒有生命危險，但左腿被火車撞斷，右腿診斷是有粉碎性骨折，接下來要進行第二次手術，他和其他親屬正想辦法籌錢，「幼稚園除了前兩天有一人帶著水果來看望了下孩子，到現在再沒有任何說法，我們現在首先是救治孩子，後面無論是打官司或者其他途徑，都會要個說法。」

隨後，西安鐵路公安局延安鐵路公安處子長站派出所回應，事發後警員同鐵路等部門人員沿線排查了前後兩公里範圍，未發現防護網有破損，但距離幼稚園100多公尺的地方一處防護網有攀爬痕跡，地面草叢有被踩踏跡象，「小孩是扒著防護網翻到軌道上。」

目前，男童無生命危險，正在西安一家醫院接受治療。針對此事，子長市教育科技體育局認為，此事幼稚園有責任，已責令其進行整改。

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