揭露「Apple Watch SE」的 4 大重點！　傳只要 6,400 元即可入手

▲Apple Watch。(圖/Apple官網)



記者謝仁傑/綜合報導

蘋果下周將於 9 月 16 日凌晨一點舉行秋季的第一場發表會,確定較可能出現的是 iPad Air 2020 和 Apple Watch 6,至於其他新品會不會在當天一起推出則不得而知。據爆料人士 Jon Prosser 表示,這次還將會推出平價款「Apple Watch SE」。

Jon Prosser 是國外一位預測蘋果產品消息相當準確的人士,他在推特上爆料的最新消息指出,9/16 最有可能出現在蘋果發表會上的 4 個產品分別是,Apple Watch SE、Apple Watch Series 6(或叫 Apple Watch & Apple Watch Pro),以及 iPad Air 4 和 iPad 8。

此外並透露了有關 Apple Watch SE 的 4 大重點,首先搭載的晶片與 Series 6 不同,而是搭載 M9 晶片,再者它並沒有心電圖(ECG)功能,也沒有「永久顯示(Always-on Display)」模式,在外觀上的設計則會近似 Series 4。

Apple Watch “SE?” (more affordable Apple Watch.)



Codename: N140S

GPS 40mm

Codename: N140B

Cellular 40mm



Codename: N142S

GPS 42mm

Codename: N142B

Cellular 42mm



- Series 4 design

- No always-on display

- No ECG

- M9 chip



Coming at the September 15th “Time Flies” Event.