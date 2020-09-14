蘋果內建新冠肺炎「暴露通知」台灣未開啟　莊人祥曝原因！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／台北報導

蘋果和Google改良COVID-19暴露通知App，蘋果iOS 13.7更新也直接把暴露通知內建在作業系統裡，但是否開啟通知功能，是依照各國衛生單位決定，目前台灣並未開啟。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥坦言，之前台灣就有合作開發類似App，也沒有開放民眾下載，有侵犯隱私考量，因此這塊還需要國內共識。

使用iPhone的使用者只要同意加入藍牙「新冠肺炎病毒暴露追蹤系統」，就可隨即開啟此功能，但需要依照各國衛生單位決定是否開啟讓民眾使用。莊人祥說，台灣兩個月前就合作開發類似的App，也有給各國防疫人員參考，之前沒有開放讓大家下載，是因為國內目前沒有疫情，也有侵犯隱私考量。

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▲蘋果公司發布的iOS13.7更新，加入新冠肺炎暴露通知。（圖／翻攝蘋果手機）

另外，指揮中心今也宣布新增一名新冠肺炎境外移入確診病例（案499），個案為菲律賓籍20多歲女性，今年9月10日自菲律賓入境，來台目的為工作。

莊人祥說明，個案9月10日入境時無症狀，由機場檢疫人員安排採檢後前往集中檢疫所檢疫，於今日確診，目前收治住院隔離，無疑似症狀。

▲1名菲籍女子來台工作，入境採檢，14日確診罹患COVID-19。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

衛生單位已掌握個案同班機接觸者共17人，其中12人為前後二排旅客，列為居家隔離對象，5人為機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象；另針對個案來台前曾在菲律賓接觸過10名即將來台工作的移工，將進一步與相關單位確認名單及入境情形，並針對已入境者列為居家隔離對象。

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