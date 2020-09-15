果粉換機倒數　iPhone 12預測總整理

▲iPhone 12傳聞規格整理。（圖／取自PhoneArena）

記者邱倢芯／台北報導

雖然多數分析師、推特爆料大師們都認為，明（16）日凌晨1點即將舉辦的Apple發表會中並不會推出iPhone 12系列新機，不過市場上對於iPhone 12系列新機傳聞早已滿天飛，《ETtoday新聞雲》記者這次也整理了相關規格傳聞。

綜合外媒報導皆指出，iPhone 12系列將會推出4款機種，分別是平價版雙鏡頭（5.4吋、6.1吋），以及專業版三鏡頭（6.1吋、6.7吋），4款新機命名方式（規格由低到高）分別為iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro，以及iPhone 12 Pro Max。

▼iPhone 12系列將會有3尺寸4機種。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，iPhone 12系列新機在機身方面與iPhone 11系列最明顯的不同，就是這次的iPhone 12系列新機機身邊框並非採用iPhone 11一樣的圓弧狀，而是「致敬」了iPhone 4的扁平邊框。

▼iPhone 12系列新機機身邊框並非採用iPhone 11一樣的圓弧狀，而是扁平邊框。（圖／記者邱倢芯攝）

至於在其他規格方面，這次推出的4款iPhone 12新機，均將搭載最新的A14處理器，且全都會內建5G連網功能，並且都將採用OLED螢幕。

另外部分果粉關心的「瀏海」，這次有可能還是不會「剪去」，只是有可能尺寸會縮小一些。而在顏色選擇方面，根據眾多爆料皆指出，今年的特殊色將會是海軍藍。

至於iPhone 12的發售日期，先前推特爆料大師Evan Blass就貼出了一張電信商iPhone 12廣告電郵截圖，上頭標註的預購結束日期為10月20日；若是依照以往iPhone的上市時程推測，若10月20日為預購截止日期，則新一代iPhone的發表日可能為10月13日，並於10月16日展開預購，預期出貨時間將於10月19日當周開始。