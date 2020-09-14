黃之鋒：勿討論港人逃亡過程「會對留港的港人造成危險」

▲前香港眾志成員黃之鋒。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

媒體工作者鐘聖雄近日在臉書貼文指出，有5名香港示威者偷渡台灣後，被扣在高雄已近2個月，無法向外界聯繫。貼文發出後引起大量討論，但前香港眾志成員黃之鋒13日晚間在臉書轉貼「香港邊城青年」聲明，呼籲不轉發、不回應、不留言任何牽涉港人逃亡過程與細節的資訊，以免對還在香港的港人造成不必要的危險。

「香港邊城青年」的聲明提到，在「港版國安法」情勢下，任何指認港人逃亡組織、路線、做法的描述都會為留在本地的港人造成不必要的危險，因此我們呼籲不轉發、不回應、不留言任何牽涉港人逃亡過程與細節的資訊。

▼12名港人偷渡被拘深圳，家屬出面提出訴求。（圖／路透社）



聲明指出，「直到現在，台灣的公民社會一直與我們並肩同行，對於每一位曾經支持過、協助過在台港人或是參與過撐港行動的台灣朋友，我們在此深懷感謝。」

聲明也強調，「但請切記，在香港的香港人仍然處於中國極權直接威脅當中，大家請停止一切未證實、據了解或曝露抗爭者處境的言論。多謝台灣。」

該則聲明還附上了一張字卡，寫著「靜靜雞（意指：低調）是常識，也是同路人的共識。」