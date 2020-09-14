國籍航空上半年全虧損數字曝　華航、星宇都虧13億多

▲受到疫情衝擊，國籍航空上半年全面虧損。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，重創全球航空業，民航局公布國籍航空今年上半年營運概況，今年1月1日至6月30日，以長榮航空虧損最多，達18.3億，華航則累計虧損13.13億。另外，今年1月下旬才開航的星宇航空也深受影響，虧損金額也達13.12億。

民航局公布國籍民用航空運輸業營運概況，統計時間從今年1月1日至6月30日，在6家業者之中，以機隊數最多的華航、長榮航空衝擊最深，長榮航空累計虧損金額最多，達18.3億；其次為華航，累計虧損達13.13億。

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▲國籍民用航空運輸業今年上半年營運概況。（圖／翻攝自民航局官網）

航空業人士分析，華航、長榮航空虧損的數字與其他國際航空業者相比，其實不算太大，主要是貨運部分挹注了不少營收，華航會比長榮虧損得少，也是因為長榮航空調整機隊後，貨機數量沒有華航多，而華航在貨運這塊是獲利的，減輕了不少客機停航的虧損。

▲星宇航空才剛開航就受到疫情重擊，上半年虧損13億多。（圖／星宇提供）

不過，今年1月下旬才剛開航營運的星宇航空，僅有3架客機，沒多久就受到疫情衝擊，上半年則累計虧損達13.12億，僅比華航少虧100多萬元。另外，台灣虎航虧損5.6億，華信航空及立榮航空因為擁有國際和國內航線，受到衝擊相對較小，分別虧損近3.4億、近1,840萬。

對此，立榮航空表示，亞洲區域航線、兩岸航線因受疫情影響甚鉅營收銳減，國內航線則因台灣疫情趨緩，政府鼓勵安心旅遊，自5月以來市場需求逐漸轉好，配合市場需求，立榮也以增班或是放大機型因應。

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