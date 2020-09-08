Galaxy Z Fold2飛上天發表　台灣三星：未來不排除與星宇更進一步合作

▲Galaxy Z Fold2。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星今（8）日公布最新摺疊手機Galaxy Z Fold2在台售價，與上市日期；這次的新機售價除了在台灣手機市場創下新高外，發表會的場地更與星宇航空合作，在「天上」公布Galaxy Z Fold2在台價格。而台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啓蒙進一步指出，未來不排除與星宇航空有共同行銷、銷售的合作可能。

▲▼Galaxy Z Fold2這次特別飛上天發表價格。（圖／記者邱倢芯攝）

陳啓蒙指出，因為現在旗艦手機已經走向了分眾市場，而Galaxy Z Fold2屬於高端奢華旗艦手機，不一樣的發表會形式，象徵這款手機將開啟不一樣的市場。

另外，如果你有注意到，這一次的摺疊機在台灣上市的時程較第一代提前了許多，三星電子第一代摺疊機Galaxy Fold推出後，台灣距離當時首波上市的時間晚了半年多之久，不過這次Galaxy Z Fold2在台上市時間相較於首波發售國家並沒有晚太多。

▲星宇航空董事長張國煒（左）、台灣三星總經理李大成（右）。（圖／記者邱倢芯攝）

陳啓蒙表示，這是因為台灣三星在第一代摺疊機推出後，注意到台灣星粉對於摺疊手機強烈的需求，因此這次不僅爭取加快Galaxy Z Fold2在台上市時程，且還進一步引進了Galaxy Z Fold2 Thom Browne聯名限量款。

「Galaxy Z Fold2 Thom Browne聯名限量款原先僅會在Thom Browne設立直營門市的國家、地區才會販售。」陳啓蒙解釋，但事實上台灣並沒有Thom Browne門市，原先Galaxy Z Fold2 Thom Browne聯名限量款不會在台灣銷售，但台灣三星發現其實有很多星粉亟欲購入特別版的Galaxy Z Fold2，因此特別與總部爭取了Galaxy Z Fold2 Thom Browne聯名限量款在台灣上市。

另一方面，對於這次Galaxy Z Fold2在台灣的銷售目標，陳啓蒙也說明，第一代摺疊機在台灣的銷售量近千台，而第二代摺疊機的銷售目標希望能達到十倍以上。且消費者也不需要擔心這款手機是否限量（一般版），只要有預購的消費者，台灣三星基本上都會盡量滿足。

不過可能有許多星粉會問，在Galaxy Z Fold2在特定市場將會提供轉軸客製化的服務，而這樣的服務是否也將引進台灣？對此，陳啓蒙表示，目前台灣沒有轉軸客製化服務，不過若是喜歡個性化手機的星粉，也可以在微風南山門市要求手機雷射雕刻刻上字母的客製化服務。