「類出國」彩蛋多！靠飛釣魚台又按讚　民航局2重點約束：先附圖

▲長榮類出國包機飛出「讚」，民航局表示，航線均有事先申請。（圖／長榮提供）

記者李宜秦／台北報導

偽出國正夯，各家航空公司大玩創意，不只飛行航線畫8字、比愛心、按讚，還靠近釣魚台飛行，讓旅客大賞風光。為落實後續管理，民航局日前發函各大航空公司，要求未來類出國必須依照申請計畫執飛，另須事先附上航路圖。

上月16日星宇航空執飛類出國遊程，由董事長張國煒執飛，張國煒執飛時，透過廣播宣佈彩蛋，飛行多加釣魚台景點，讓全機艙興奮喝采歡呼。

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▲▼星宇航空員工專機繞道飛至釣魚台上空。（圖／星宇航空提供）

不過由於釣魚台牽動政治敏感神經，星宇強調，該次飛行並未飛到釣魚台上空或繞飛，僅是航程中可見釣魚台風光，民航局也表示，星宇航空航班實際飛行時，並未偏離原先申請航路。

此外，各家航空公司也大玩創意，星宇航空首次類出國特別在空中飛出「8字」，長榮航空類出國班機也在空中畫出「愛心」的形狀，慶祝父親節；為感謝防疫英雄，長榮類出國班機還在空中畫「讚」，表示感謝。

▲▼華航則推出微出國「小小空服員體驗」。（圖／華航提供）

考慮到未來還有多班類出國班機，民航局表示，上月已發函給各大航空公司，要求必須依照飛航申請所提計畫執飛，並需先附上航路圖。過去班機畫8或比讚的航線都有事先申請，不過沒有附上航路圖，民航局事前不知道飛出來的形狀有巧思。

民航局強調，航空公司均須依照飛航申請時所提的飛航計畫執飛，不得任意變更。若航班遇到天候狀況，需臨時變更路線，無法按照原申請航路飛行，則不在限制內，但不允許任意偏航的行為。