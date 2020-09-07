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長榮航空拚了！一口氣曝光到年底7大節慶專機　聖誕、跨年通通有

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▲▼長榮航空。（圖／長榮提供）

▲長榮航空一口氣曝光7大節慶主題專機，從中秋節飛到明年元旦迎曙光。（圖／長榮提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空推出父親節主題專機備受好評，為感謝旅客的支持，這次超前部署規劃「類出國專案航班2.0」，從中秋節一口氣飛到明年元旦迎曙光，接連推出中秋賞月、雙十連假、萬聖節、雙11、聖誕節、跨年及曙光等七大主題，即日起各大旅行社開始售票。

這次七大主題專機，一口氣從中秋一路飛到明年元旦，涵蓋雙十連假、萬聖節、雙11、聖誕節、跨年等節慶。除了有超人氣的Hello Kitty彩繪機外，深受航空迷青睞的787-10夢幻客機也將首度加入「類出國」的行列。

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▲▼長榮航空。（圖／長榮提供）

▲空中遊覽航路路線備受期待，這次長榮將另闢全新的西海岸航路。（圖／長榮提供）

空中遊覽航路部分，除了規劃適合白天飛航的東海岸航路，將壯闊的海岸線、花東縱谷及日本琉球列島西端盡收眼底外；這次也另闢全新的西海岸航路，最適合在一望無際的夜空中飛行，盡享西海岸沿線城市燈火通明的璀璨夜景。

為了讓旅客有絕佳的視覺享受，長榮特別選定最新引進的波音787-10夢幻客機執飛中秋賞月及曙光專機，其擁有業界最大面積的舷窗特色，讓旅客在2萬英呎的高空穿越雲層，坐擁一輪明月、環抱新年的第一道曙光。

▲▼長榮航空。（圖／長榮提供）

▲長榮航空依照每個不同節慶，推出不同小確幸活動。（圖／長榮提供）

另外，賞月專機只要姓名中有「嫦娥」的幸運旅客，即可獲贈波音787-10飛機模型乙架；雙十專機只要是10月10日出生的旅客，將可獲贈Hello Kitty彩繪機模型乙架，後續的節慶專機也將陸續推出不同的小確幸活動。

▲▼長榮航空。（圖／長榮提供）

▲▼賞月專機只要姓名中有「嫦娥」的幸運旅客，即可獲贈波音787-10飛機模型乙架；雙十專機只要是10月10日出生的旅客，將可獲贈Hello Kitty彩繪機模型乙架。（圖／長榮提供）

▲▼長榮航空。（圖／長榮提供）

長榮表示，每個航班除了提供米其林三星主廚中村元計設計的餐點及免費Wi-Fi文字訊息服務外，並依照不同機型及節慶氛圍，搭配各具特色的專屬大禮包。

如Ferragamo 或 Furla的品牌過夜包，以及榮獲服務用品奧斯卡－國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會評為最佳經濟艙紡織品的「ecoTHREAD™環保毛毯」，還有Hello Kitty迷喜愛的彩繪機周邊商品以及航空迷酷愛收藏的飛行前拆除鑰匙圈組，都是口碑爆棚的超值好禮。

▲▼長榮航空。（圖／長榮提供）

▲▼中秋賞月專機商務艙旅客可獲得Ferragamo品牌軟式過夜包、經濟艙旅客可獲得Furla品牌過夜包。（圖／長榮提供）

▲▼長榮航空。（圖／長榮提供）

另為回應南部民眾的熱烈期待，目前同步規劃高雄的中秋賞月及雙十專機，相關細節也會依照中央流行疫情指揮中心及政府相關單位規範辦理。

這次七大主題的桃園-桃園航班，經濟艙超值優惠價5,888元（含稅），商務艙豪華體驗價7,888元（含稅），不分艙等加價1,000元即可指定靠窗座位。

▲▼長榮航空。（圖／長榮提供）

▲搭乘Hello Kitty彩繪機執飛航班之旅客，可一次蒐集七款三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌、長榮航空彩繪機明信片。（圖／長榮提供）

為回饋所有無限萬哩遊的會員們，長榮航空領先業界推出以哩程兌換「類出國」酬賓機票，26,500哩程即可兌換經濟艙，32,500哩可兌換商務艙，不分艙等再加2,400哩即可兌換靠窗座位。

長榮航空也獨家提供「類出國」會員可實際累積哩程並加贈航段，購買商務艙可獲得1,000哩+1.5個航段；購買經濟艙者可獲得800哩+1個航段，讓這段時間無法出國的會員，可繼續累積哩程及晉升卡籍。

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