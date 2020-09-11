「偽太空旅行」來了！星宇追月號9/14開賣　中秋搭機邊喝酒邊賞月

▲星宇航空偽太空旅行9/14開賣。（圖／星宇提供）

記者李宜秦／台北報導

偽出國正夯，星宇航空進一步祭出「偽太空旅行」，10月1日、2日推出FLY TO THE MOON 星宇追月號飛行體驗，每日飛行三航班JX8227(兔兔機)、JX8327(嫦娥機)、JX8587(吳剛機)，遊程將於14日上午10點於KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網ezTravel開賣。

星宇航空表示，JX8227(兔兔機)中午11:00起飛，沿途可欣賞東海岸及花蓮縱谷壯闊景致，南向時可透過機長導覽進行高空海島巡禮。JX8327(嫦娥機)下午16:00起飛、JX8587(吳剛機)晚上17:30起飛，搭乘兩班機除可在空中賞月，還有機會捕捉與那國島、宮古島等島嶼風情。

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▲▼星宇航空偽太空旅行提供豐富餐點。（圖／星宇提供）

星宇追月號飛行體驗經濟艙飛行體驗價含稅5,520元，本次再度推出雙人套票組合，各航班商務艙各釋出4組雙人套票，經濟艙4-13排座位將規劃有20組為觀景加大雅座(雙人可享單排三人座位)。

旅客訂購還可擁有宇宙限定雙人套票尊榮禮，包括絕版星宇箱 #STARBOX搭配星探者輕量提袋(太空銀)、星宇特製月亮抱枕、星宇日本航線商務艙用酒：梅錦白鶴錦純米大吟釀180ml。

另外，還安排了討論度最高的奢華露營「半島秘境」住宿賞月，行程包裝內容將依各獨家販售業者有所不同，售價19,998元起，旅客可至各家業者官網查詢。

▲▼搭機旅客還可拿許多贈品。（圖／星宇提供）

星宇追月號搭載豐富亮點，日本航線限定「星宇航空Ｘ台北鳥喜」商務艙餐點正式曝光，本次搭乘商務艙的旅客將可搶先品嚐台北鳥喜雞串燒盛合，還有日本航線專屬用酒梅錦白鶴錦純米大吟釀佐餐。經濟艙則有胡同燒肉鹽蔥豬梅花丼，搭配應景甜點歡度中秋。

JX8227、JX8327、JX8587所有旅客皆可獲得賞月專機搭乘證書及星探者登機禮，內含已絕版的蛋寶識別證帶、小舖熱賣款星探者旅行貼紙、星宇機上樸克牌及STARLUX標籤便利貼。另自10月4日至11月30日期間，出示本次飛行體驗登機證即可享胡同燒肉9折優惠（國慶連假不適用）。

▲星宇航空偽太空旅行10/1起飛。（圖／星宇提供）

星宇航空也於桃園機場候機室打造快閃太空俱樂部，除有宇宙星際感場景，STARWONDERERS星探者角色也化身拍照立牌，現場還有DJ精彩表演，打造最有太空感的候機室派對。搭乘追月號無論是預購或於航班上購買免稅品，皆可享有不限件數75折之優惠。