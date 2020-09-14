武界壩沖碎2家庭…他逃死「重回現場」悲聲招魂！妻兒一次就允杯

記者李忠憲、戴若涵／南投報導

台中市太平區盧、賴2個家庭共6人，12日相約前往南投縣仁愛鄉武界壩露營，孰料，13日凌晨卻遇上武界壩無預警洩洪，導致溪水暴漲，2頂帳篷當場被沖走，共釀成4人死亡，2個家庭破碎。14日上午賴男家屬前往現場擲筊，場面令人鼻酸。

▲▼武界壩放水釀四死，家屬重返現場招魂。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

回顧整起事發經過，12日盧姓、賴姓兩家人前往武界一線天溪床露營，13日凌晨4時許卻遇上武界壩無預警放水，溪水暴漲後當場將在睡夢中的盧男、盧姓少女、賴男、賴男的陳姓妻子、賴姓男童連人帶帳篷沖走，盧男的胡姓妻子因睡在車上逃過死劫，至於賴男則是自行游上岸脫困。

警消人員獲報後，隨即派遣搜救隊員前往救援，13日尋獲盧姓少女、賴妻、賴姓男童的遺體，至於盧男的遺體則是在14日於河床上尋獲；台電發言人14日上午指出，初步判定閘門故障的原因「電路絕緣不良」，才會誤啟閘門，但詳細事故發生原因及經過，仍有待相關單位進一步調查釐清。

從洪水中自行脫困游上岸的賴男在家屬的陪同下，14日上午重回現場，要為陳姓愛妻及7歲兒子招魂，由於是用2個硬幣擲筊，賴男擔心硬幣掉落泥沙地結果會不準確，一行人事先找尋較大且平坦的石塊擲，最後一次就允杯，順利將妻兒帶回家。

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