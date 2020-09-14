武界壩無預警放水奪4命！外傳「蛇、鼠」誤觸開關釀禍…台電回應了

▲武界水壩閘門無預警開啟造成4死慘劇。（圖／ETtoday資料照）

記者李忠憲、陳以昇、戴若涵／南投報導

南投縣仁愛鄉武界13日凌晨發生露營客遭溪水沖走的意外！2個家庭在溪床上違規紮營，孰料，卻遇上武界壩無預警放水，其中4人睡夢中遭溪水沖走，經搜救後4人遺體皆尋獲。外傳整起事件不排除是「蛇、老鼠誤觸開關」釀禍，稍早台電發言人張廷抒出面說明，表示目前已排除此種可能性。

這起意外發生在13日凌晨，盧、賴兩家共6人前往武界一線天溪床露營，但沒想到凌晨水壩卻無預警放水，導致溪水暴漲，當場將其中盧姓男子、盧姓少女、陳姓女子、賴姓男童及賴姓男子沖走，而其中盧妻則因睡在車上，才倖免於難，至於賴姓男子則是脫困後自行游上岸。

警消獲報後，立刻派遣搜救隊員前往搜索，13日尋獲盧姓少女、陳姓女子、賴姓男童遺體，至於失蹤的盧姓男子遺體則是於14日上午8時34分在河床尋獲。

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，露營地帳棚畫面曝光。（圖／記者鄧木卿攝）

針對閘門為何會無故開啟，導致水壩放水釀禍，一度外傳不排除是山區野生動物多，有蛇、鼠入侵開關箱誤觸釀禍的可能性。但稍早台電發言人張廷抒出面說明表示，武界壩過去不曾發生過閘門異常自動開啟的情況，目前排除蛇、老鼠入侵的可能性，初步研判是因為電路絕緣不良，導致閘門故障才會啟動，但詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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