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快訊／王金平海峽論壇是否成行　國民黨16時出面說明

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▲▼王金平代表國民黨出席第12屆海峽論壇後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲立法院前院長王金平。（圖／記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

前立法院長王金平將率團赴廈門參加海峽論壇，遭指「求和」引發國民黨內強烈不滿。國民黨主席江啟臣要求當事人道歉，但至今並未獲得回應。國民黨秘書長李乾龍14日上午受訪表示，今天黨中央會和王金平再談，16時將於中央黨部說明相關爭議，以及此團是否成行。

第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，王金平將率國民黨代表團參加，但被央視主持人李紅稱「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引起各界譁然，國民黨秘書長李乾龍甚至考慮取消隨行。國台辦為此發聲明澄清，表示「歡迎王金平出席論壇」。

該影片遭下架後，李紅昨晚在最新一期《海峽兩岸》節目上，改口稱讚王金平在台灣政壇「有一定份量」，並說「王金平率團訪大陸有助兩岸交流」。

不過，江啟臣12日仍表示，海峽論壇是個交流的場合，兩岸對話、交流是海峽論壇主要目的，國民黨絕對不是為了參加而參加，交流必須在對等下進行，「央視的言論（求和論）對於交流來說有很大的負面影響，對於追求和平的人來說，是尊嚴的踐踏，先道歉再說。」

隨「求和說」風波持續延燒，江啟臣仍態度強硬，要求相關人士向王金平、國民黨道歉。江啟臣13日上午受訪再次強調，央視言論嚴重影響王金平、國民黨在兩岸交流上應有的對等和尊嚴地位，「破壞目前交流的氣氛」，籲大陸相關當局要妥善處理。

▼央視主持人李紅不提求和 改讚王金平「有分量」　最新節目：對兩岸有正面影響。（圖／翻攝央視）

▲▼央視主持人李紅不提求和 改讚王金平「有分量」　最新節目：對兩岸有正面影響。（圖／翻攝央視）

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