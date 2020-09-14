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62歲寡婦閃嫁28歲尪！　相差34歲…新郎樂歪：感謝她接受我的愛

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記者張方瑀／綜合報導

年齡對於許多人來說，並不會成為相戀結婚的阻礙。馬來西亞一名28歲的商人日前迎娶的一名62歲的寡婦，儘管身邊許多人不看好，家人也極力勸阻，這名商人依舊堅定地表示，「我很感謝妻子接受了我的愛。」

根據馬來西亞《每日大都會報》（Harian Metro）報導，現年28歲的阿斯拉夫（Muhammad Asyraf Daniel）在11日迎娶了大他34歲的新娘札莉哈（Datuk Zaleha Bujang），兩人的年齡差距加上札莉哈5年前才喪夫，讓雙方親友在一開始都不看好這段感情。

阿斯拉夫接受訪問時表示，兩人已經相識5年，札莉哈是巫統婦女部的主任，兩人在2019年11月的補選活動上重逢，感情也迅速升溫。阿斯拉夫說，他向妻子表達心意後，彼此花了半年多的時間嘗試建立新家庭，「我很感謝妻子接受了我的愛，同意嫁給我。」

札莉哈說，她的3個孩子年齡介於30至45歲間，起初也非常反對這樁婚事，但經過相處後也選擇接受。儘管經歷了許多來自家庭的反對，但最終婚禮仍順利進行，兩人正在金馬侖高原（Daerah Cameron Highlands）度蜜月。

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