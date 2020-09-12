法拉利全球限量錶「弟弟不喜歡」　3萬賣1萬...得手「已讀不回」

法拉利人人愛，竟有人網路誆售法拉利全球限量錶。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

洪姓男子用臉書分身帳號在法拉利社團刊登販售法拉利全球限量版手錶，因弟弟不喜歡賠售，市價32800賣10000元。洪姓男子匯款後卻等不到手錶，私訊也不回，懷疑詐騙，與友人聯手騙出洪男，報警逮人。台中地院審結，依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判他1年2月徒刑。

判決書指出，洪姓男子2019年7月間，使用臉書暱稱「Xiao Ai 」帳號在臉書法拉利社團內刊登出售1隻法拉利全球限量版手錶訊息。雲林李姓男子得知後私訊詢問，洪男謊稱，「手錶在大遠百百貨專櫃以32800元購買，因弟弟不喜歡，所以要折價轉售」，雙方合意以10000元加上運費60元成交。

李男當天晚上就到提款機轉帳匯款到洪男的銀行帳戶，洪男也在隔天凌晨約2點就將錢提領出，卻未依約交付法拉利手錶。李男經一再聯繫卻聯絡不上洪男，不甘受騙的他，找來張姓友人用相同方式跟洪男購買該隻法拉利手錶，同月11日相約在台中市某超商面交，立刻報警當場將洪男逮捕。

洪男否認詐欺並辯稱，他確實有收到錢，也有手錶。他因為業務忙，手上很多要包裝出貨的東西，有跟李男說要7至10天才能出貨。剛好李男朋友問他有沒有手錶，可以面交，才會先把錶給面交的，省去包裝寄貨動作，並沒有不連絡對方貨不交貨。

法官認為，李男匯款後告知洪男，洪男當下就回覆說「明天寄出」，隔天再回「7點會寄」卻都沒履約。李男之後多次詢問，洪男卻沒回甚至將李男訊息丟入攔截訊息系統，到現在也沒履約交付手錶，也沒提出對自己有利證據，可見有詐欺故意。洪男至今未與對方和解，最後依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判洪男1年2月徒刑。全案仍可上訴。

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