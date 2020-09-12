男人的小秘密！同事不給加臉書　菜鳥OL翻開「滿滿的照片」嚇傻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

一名菜鳥OL發文表示，平時在工作上受到某位男同事（簡稱B男）許多照顧與幫助，但當她主動要加臉書好友時，對方卻一臉神祕地拒絕了，日前在其他同事的爆料下，她點開了B男的臉書；沒想到，上面出現一堆她的醜照，礙於對方算是職場的貴人，她無奈求問，「有沒有什麼委婉的方式，可以跟他說不要這樣嗎？」

OL在dcard娓娓道來，她平常上班都是素顏戴眼鏡，服裝大多是T恤配牛仔褲，頂多偶爾換穿寬褲；昨天，她穿了母親新買給她的長裙，結果午休時就收到別樓同事的訊息，笑虧說「難得穿長裙欸！」

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由於兩人早上並沒碰到面，所以女網友便好奇詢問，是如何得知的；沒想到，對方立刻傳來截圖，並透露B同事經常拍她的照片，有的會Line給他，有些則會po上臉書。

後來，原po請爆料的同事開對方臉書，「幾乎都是我的醜照，大部分都背影，少部分側臉，難怪我之前要加他FB，他都說有男人的秘密，原來是上面有我一大堆醜照！如果沒有A同事跟我說，我根本不知道自己被偷拍，而且還不止一次。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

從那些照片中，她發現只要稍微改變穿著，B男就會拍照，「雖然他在公事上幫我很多，算是我的貴人，但他這種行為我超無言，心情很矛盾。」

她也說，「B男平常就是會跟我保持距離的人，完全沒有肢體上接觸，沒想過性騷擾，這件事我會嚴肅地跟同事說，請他不要再這樣做，相信他只是很愛拍照，為了惡趣味po文，相關的文我都有截圖了，會好好保護自己。」

對此，網友們紛紛喊母湯，「這可以跟上司講吧」、「好噁心，自己拍就算了，還放上網路讓陌生人公審，還是妳辦小帳去加他」、「跟本人講個屁，請警方調監視器跟他談啦」、「報警吧」、「有什麼毛病才會這樣吧，不要姑息」。

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