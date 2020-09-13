塞1人剛剛好！他趴「海景露天泳池」超無奈　網笑讚：完全符合

▲這是花蓮某民宿的「個人露天海景泳池」。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／採訪報導

天氣一熱，難免會想泡在水裡消消暑，如果此時還能配上漂亮的海景，絕對是一大享受。一名網友日前去花蓮玩時，因為曾聽聞家人很推薦某間民宿，因此他便滿心期待的入住，正當他想要在「個人海景露天泳池」鬆一下時，豈料映入眼簾的畫面卻令他超傻眼，「我懷疑自己被騙了！」

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，「我懷疑自己被騙了！什麼個人海景露天泳池，騙子！」從他PO出的照片可以發現，這家位在花蓮的民宿，雖然打著「個人海景露天泳池」的招牌，不過卻和一般人所認知的有點不同，這個泳池居然只能塞下一個趴著的大男人，連翻身都會有點卡卡的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一般人認定的「露天泳池」大概會長這樣。示意圖，與本文無關。（圖／大倉久和大飯店提供）

經《ETtoday新聞雲》記者詢問後，原PO表示，當時是因為家人大力推薦，所以他們才會選擇這家民宿，但似乎被拐了，不過因為天氣實在太熱了，所以還是將就使用這個泳池。

雖然「個人露天海景泳池」不盡人意，不過原PO也強調，「這間民宿個人覺得服務很好！」有讓他賓至如歸的感覺，因此撇除泳池的部分，其實還是相當推薦。

不少網友看到照片後全都笑噴，「是個人沒錯，有海景也有泳池」、「這個泳池只能一個人，別人擠不下」、「真的海景，也是露天，也有海景，業者沒有騙人啊」、「我看到的也是個人啊，只不過是一個人的游泳池」、「完全符合」、「都有！沒騙」、「一個人大小，所以沒騙，很老實的一家住宿」、「露天泳池非常貼切！是你想多了哈哈哈」、「沒毛病啊！圖文符合」。