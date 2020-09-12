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熟客訂「200瓶紅茶」就消失！老闆等2.5小時被棄單...結局逼哭他

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▲200瓶紅茶遭棄單。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲忙了一整天所製作的200瓶紅茶遭熟客棄單。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

嘉義一名飲料店的老闆日前接到熟客欲購買200瓶瓶裝紅茶的訂單，由於這名客人時常到店消費，加上老闆相信「人性本善」，因此沒有先收任何訂金；豈料忙了一整天後，卻一直遲遲聯絡不上對方，而這200瓶紅茶也確定遭到棄單。事後，所幸老闆的友人、附近店家都紛紛前來幫忙，才終於解決這次危機，而老闆也感動表示，「真的非常感謝。」

這名飲料店老闆在「爆怨公社」上發文表示，有一名客人住在他們店家附近，幾乎天天都會上門買飲料，甚至會幫忙介紹客人，並誇讚飲料好喝、服務佳，可說是店內熟客。這名客人日前下訂了200瓶瓶裝紅茶，並告知店家隔天會付錢並確認送貨地點；由於已是熟客，加上老闆相信「人性本善」，因此接下這筆大訂單，同時沒有先行收訂金。

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接到訂單的隔天早上，老闆與員工開始準備這筆大單，因為還要照顧現場的客人及外送訂單，因此一路忙到晚上7點才終於告一段落。200瓶紅茶總算製作完畢後，總公司也派了司機幫忙運送飲料前往客人指定的地方；豈料從晚上7點半到9點50分，過程整整2個小時多都一直聯絡不到該名熟客，「這位客人始終沒有出現，眼前擺著的是我們忙碌一整天的200瓶紅茶」。

▲200瓶紅茶遭棄單。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲店家一直聯絡不到這名熟客。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

面對這樣的情況，老闆既沮喪又失落，「我討厭我自己相信人性本善，常常替做錯事情的人找理由找藉口，一定是因為什麼所以他才這樣！」

雖然這名熟客一直沒有出現，不過老闆也表示，他的朋友、附近的店家得知後都前來幫忙，甚至還有店家直接在熊貓外送的群組發起「救助行動」，紛紛幫忙帶個幾組回家，以減輕他們的負擔，「我真的非常感謝，千言萬語無法言喻，只能請你們收下我的鞠躬及感謝。」

老闆也補充道，最令他感動的是，當他詢問附近店家是否需要這些紅茶時，對方竟直接在現場幫忙，而客人也踴躍購買；當下還有個年輕人拍拍他的肩膀說，「每個人都會遇到有困難的時候，加油！」雖然這件事情讓他相當無奈，不過後續這些民眾的幫助也讓他相信人間還是有溫暖、人性依舊是善良的。

▲200瓶紅茶遭棄單。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲附近店家都前來幫忙。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「以後就算每天來十次也不會再接他的單」、「千萬不要對客人太好」、「跑單已經可以提告了！麻煩讓他知道事情不是可以這樣亂搞的啊」、「建議有大量訂單一律付一半費用」；不過也有人猜測，「他會不會是出什麼事情？常來的話應該不至於會棄單」、「如果是常客，會不會是出了什麼意外」、「如果是熟客，那他是否是因為臨時狀況無法依約」。

另外也有人大讚，「對有難的人伸出援手，這才是台灣最美的風景」、「看到後面我都要哭了！好感動」、「加油！善良的人還是比惡意的人多」、「辛苦了！台灣處處有溫情」、「台灣人的愛心真的好棒」、「還好有善心人士幫忙」。

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