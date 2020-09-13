一家4女2男！爸哥尿尿全噴到馬桶蓋、地板　她怒：當鳥是灑水器？

▲您小號時會掀開馬桶蓋嗎？（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友抱怨爸爸和哥哥，「站著上廁所，馬桶蓋都不翻上去，而且尿都沒尿準，全在蓋子跟地板上，當作自己的鳥是灑水器是不是？」她直呼，家中4女2男，「兩個男的都快把我們氣死。」對此，有過來人說，「我是男生，被我媽唸到決定坐著尿尿了。」

當事人12日在「爆怨公社」臉書社團說，而且爸爸和哥哥尿完還沒有沖水的習慣；她每次上廁所之前，都要用蓮蓬頭沖馬桶和地板，甚至拿刷子刷地板、馬桶，「氣死我了，真的氣到想把他們ㄐㄐ剪掉，對準尿尿然後沖水真的很難嗎？整天幫你們沖馬桶、洗地板就飽了。」

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對此，有網友留言，「女生也一樣啦」；原PO回，「我們家女生都會沖，還會把蓋子掀上去，大家都在幫他們兩個沖馬桶、洗地板，講都講不聽。」

▼有男網友說，「被我媽唸到決定坐著尿尿了。」（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

也有過來人說，「我是男生，被我媽唸到決定坐著尿尿了」；原PO回，「我們家的沒救了，講N年了。」另一人表示，「還好我們家習慣都是翻馬桶蓋再上廁所」；原PO回，「翻上去一樣可以尿到地板，嚴重懷疑他們ㄐㄐ其實是花灑。」

一名網友則說，「我們家五女一男，爸爸就養成在家都坐著尿尿的習慣了。」原PO回，「我們家4女2男，兩個男的都快把我們氣死。」

其他人紛紛留言，「可建議坐著尿尿，其實坐著尿並不羞恥，反而是尊重別人，一樣尊重自己」、「忘了何時開始坐著尿了，大概是看了discovery的馬桶實驗之後吧」、「我先生也是，所以我們分廁所，哈哈哈。」