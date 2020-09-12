女主管命令「幫我接兒子！」　菜鳥妹墊車錢要不回：我的房租…

▲原PO上個月到新公司上班，卻遇到主管刁難。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「上個月開始到新公司上班，這主管根本吃人夠夠！」一位女網友在臉書《爆怨公社》發文，大吐心中苦水，說因為她是菜鳥，不僅平常工作上常被刁難，前幾天甚至被要求「幫我接小孩下課！」讓她很傻眼，「我還要繼續忍氣吞聲下去嗎？還是快點逃？」其他網友也忍不住為原PO抱不平，「這跟情緒勒索沒兩樣。」

這位女網友先是抱怨主管平時吃人夠夠，不僅很愛拗人做事、不讓休息，就連其他部門的報表都會接來丟給她做。相當誇張的是，前天（10日）女主管突然使喚菜鳥妹幫忙接小孩下課，「對！你沒聽錯，就是幫他接小孩下課，傻爆眼……」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但因為原PO是新人不敢拒絕，就想說「反正就下班多跑一趟吧！至少不用被拗加班。」沒想到女主管小孩上課的地方超遠，而且載到之後，原PO的機車皮帶突然斷掉，只能先把車停在路邊。

▲女主管叫菜鳥妹去載自己的小孩。（示意圖／Startup Stock Photos）

這時候，主管小孩竟然指定要坐計程車，「這死小鬼竟然說指著湯姆貓的計程車，說要搭那個有老鼠的車車！」女網友一時間拿不定主意，就打給主管，對方則是怪她「妳車子這樣太危險了，計程車妳就順著我兒子，幫他叫他喜歡的車。」

這句話讓原PO心中冒出OS「果然母子兩個一個樣，是不是都有病？？？？」最後菜鳥妹只能幫小男生攔了計程車，但事後主管對計程車錢完全不聞不問，讓身上背著房租、學貸的原PO更是無奈，「我還要繼續忍氣吞聲下去嗎？還是快點逃？」

貼文一出，其他網友紛紛喊扯，「真的快逃，小心妳的薪水也被凹」、「直接的走人阿！不然吃定妳」、「走了啦，有一就有二，她吃到甜頭了，以後妳就是冤大頭」、「公司內的被拗我還可以忍，他個人私事我一定拒絕，接送小孩耶，出事怎麼辦？」

不過也有人建議，「想辦法擺平這個主管，從此職場無難事」、「我覺得妳先確認她身上有沒有妳想學的，然後學完快逃」、「因為你有經濟壓力，所以先邊找工作，找到再跑，如果妳有金援可以援助，那妳就直接跑了啦！」