北市府堅持瘦肉精零檢出　黃珊珊：比丁允恭性醜聞重要

▲黃珊珊。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統府發言人丁允恭劈腿4女、逼墮胎、辦公室當「砲房」的醜聞引發熱議。對此，台北市副市長黃珊珊認為，其實監察院彈劾司法官員收取利益影響司法判決、中央開放全豬包括內臟的動物用藥容許量，都比性醜聞重要許多。

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黃珊珊13日在臉書表示，以前大家對於歧視女性或物化女性都大肆撻伐，更何況利用職權或施壓恐嚇更是天理難容，這次看到許多團體或女權運動者都默不作聲，就知道顏色有多麼重要，政黨與政府都一樣，如果沒有防腐劑就會越來越腐化。​

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黃珊珊指出，說到美豬開放，中央公告規範動物用藥殘留量標準，但對於進口、銷售與散裝的規範或配套措施都還付之闕如，其實這些有可能含萊克多巴胺的豬肉都是進口肉，至少比照美牛的三管五卡或進行源頭管理，從進口報關、大盤配售中盤、中盤配到攤商、餐廳或小吃，這些都要求進口商與銷售方提出肉品流向履歷，最末端的攤商與餐廳或消費者也清楚知道來源，才真正做到可以選擇吃或不吃。​

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黃珊珊提到，現在中央規定是要求銷售端或餐廳標示，只防君子不防小人，口罩國家隊或口罩進口商都可以魚目混珠，如果中央政府只管市面抽查不管源頭，美豬一定到處流竄，地方政府要花多少人力物力去稽查每一種肉類製品？ 一般消費者又怎麼會有真正知情後的選擇權？​

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黃珊珊提及，台灣礙於國際經濟與外交的需要，開放含萊克多巴胺的豬肉或內臟進口，大家心知肚明，但嚴格的進口查察與流向控制，才能讓市面上的食品來源真實標示成為可能，進口後如果政府不管發貨流向，只管最末端的餐廳與小吃攤，難道要消費者碰運氣過日子？發貨流向其實只要一個QR code就可解決，最基本的流程管理，只是看要不要做而已。​

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黃珊珊強調，台北市政府的立場還是一樣，食安是科學，如果國際標準也認為安全，說清楚講明白，犧牲國人健康換取國家利益，但是至少要做到讓人民可以真正的選擇，這就牽涉到管理方式，人民可以選擇吃或不吃，難道政府可以選擇管或不管？​

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黃珊珊說道，台北市議會將開議，台北市食品安全自治條例目前還是規定瘦肉精零檢出，這是法律位階與解釋的高度爭議問題，地方自治條例牴觸中央法無效，但中央法要到明年1月1日才上路，現在台北市的法規依然有效。​

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黃珊珊還說，就如同很多法規一樣，中央規定較寬鬆，地方規定較嚴，是不是當然無效還有很大的爭議，可預見又是一場政治角力，台北市政府的立場很清楚，竭盡所能捍衛市民健康，要求中央進行進口豬肉源頭控管並嚴控流向，地方政府配合稽查才能真正落實標示制度，否則在自治條例未被廢止或失效前，台北市政府仍會以零檢出作為標準。

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