閃亮嘉人新星藥眼　歡迎新鮮人加入嘉藥大家庭

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▲嘉南藥理大學13日在該校紹宗體育館舉行新生開訓典禮，超過3000名嘉藥新鮮人在學長姐及師長迎領下，緩緩進入會場，象徵著大學生活的開始。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學13日在該校紹宗體育館舉行新生開訓典禮，超過3000名嘉藥新鮮人在學長姐及師長迎領下，緩緩進入會場，象徵著大學生活的開始。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學13日在該校紹宗體育館舉行新生開訓典禮，超過3000名嘉藥新鮮人在學長姐及師長迎領下，緩緩進入會場，象徵著大學生活的開始，開訓典禮以「閃亮佳人、新星耀眼」為主題，意味著每位新生都是一顆閃耀的星星，期許未來四年，這些星星們在嘉藥校園中大放光芒、快樂學習，迎向人生新階段。

▲嘉南藥理大學13日在該校紹宗體育館舉行新生開訓典禮，超過3000名嘉藥新鮮人在學長姐及師長迎領下，緩緩進入會場，象徵著大學生活的開始。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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今年開訓典禮包括許多驚喜活動，除了教官們不厭其煩提醒各項校園內外需要注意的交通安全等事項外，吉他社學長姐們熱情地演唱歌曲，帶動現場氣氛，校歌響起時，更讓嘉藥師生全體一心，齊聲開口唱。象徵嘉藥百年樹人、教育傳承的贈樹儀式則由粧品系郭姿妤及來自日本就讀食品系的近藤立輝代表全體新生，從校長手中接下小樹苗，隨著小樹苗於校園內種植成長，期許嘉藥新生們也日益茁壯。

▲嘉南藥理大學13日在該校紹宗體育館舉行新生開訓典禮，超過3000名嘉藥新鮮人在學長姐及師長迎領下，緩緩進入會場，象徵著大學生活的開始。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不可不提的是，為了加速新生對嘉藥認識，儘快熟悉校園新生活的校園導覽活動，舉辦了只要在校園打卡上傳照片到嘉藥臉書，就有機會獲得師長們提供的精美獎品，值得期待。

嘉藥學務長董志明特別感謝各系學會全力協助，每年迎接新生時，嘉藥的歷史傳承活動，就是由各系學會學長姊自發性組成輔導團隊，除帶領新生開訓典禮進行，更在兩天前便投入新生入住宿舍活動，負責指引新生家長車輛行進動線，也編組分配在各棟宿舍中協助新生行李搬運，展現出嘉藥人的誠摯、活力與熱情，而參與的學長姐們也在緊密合作中凝聚更強的默契與向心力。

▲嘉南藥理大學13日在該校紹宗體育館舉行新生開訓典禮，超過3000名嘉藥新鮮人在學長姐及師長迎領下，緩緩進入會場，象徵著大學生活的開始。（圖／記者林悅翻攝，下同）

面對3000多位嘉藥新鮮人，校長李孫榮以「三大追求」及「三心」來勉勵新生，人生只有一次大學階段，除要善用學校資源來「快樂學習」以增進知識與強健體魄外，積極參加社團有助於「廣交志同道合好友，累積人脈」，而「勇於追求開闊視野」才立足在這地球村時代。「三心」則需要永無止境累積才能趨於豐沛，優越專業知識可以加強「自信心」，在與社會接軌後則需要培養「同理心」，逐步在人際互動中找到定位與平衡，而「平安心」是李校長對新生的期許，面對外在環境變化，懷抱一顆「平安心」，不計較得失，勇於面對挑戰，策勵未來。

▲嘉南藥理大學13日在該校紹宗體育館舉行新生開訓典禮，超過3000名嘉藥新鮮人在學長姐及師長迎領下，緩緩進入會場，象徵著大學生活的開始。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後李孫榮校長以搖鈴方式開啟4年的求學鐘響，象徵「上課了」寄予每位新生規劃未來4年屬於自己的大學生活，於大學4年中都能學有所成，把握機會，看見契機，成為屬於自己獨一無二的耀眼新星。

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