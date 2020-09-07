2020心理健康家園活動　嘉藥與您一起守護健康

▲嘉南藥理大學藥理學院與人文暨資訊學院師生，組成跨領域團隊，參加由台南市衛生局在大內區青果市場舉辦的「台南市2020心理健康家園活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著高齡化社會來臨，長者的醫療照護及衛教日益重要，嘉南藥理大學藥理學院與人文暨資訊學院師生，組成跨領域團隊，參加由台南市衛生局在大內區青果市場舉辦的「台南市2020心理健康家園活動」，透過有趣的桌遊及VR體驗活動，增進民眾健康照護及衛教知識，現場超過200名以上名民眾共襄盛舉。

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為實踐大學社會責任，嘉藥藥理學院推動「樂守內庄 活絡共生」計畫，與大內區衛生所長期合作進行多重慢性疾病長者的居家關懷，「2020心理健康家園活動」選在大內舉辦，嘉藥當仁不讓，為增加活動多元與趣味性，特結合人資學院，推出「VR反毒遊戲--打擊毒品、守護健康」，結合最夯VR體驗來宣導毒品危害，守護你我健康。而「與健保特約藥局守護你我健康」趣味桌遊與壁掛式藥袋介紹活動，則聚焦於提升民眾服藥配合度以減少剩餘藥品，除落實用藥安全教育、推廣社區健保藥局在醫療保健網所扮演角色外，同時也活化計畫社區據點。

吳同學表示，其實整個「樂守內庄活絡共生」大學社會責任實踐計畫，對藥學系學生來說是很難得的學習經驗，不論是在現場與民眾互動，或是跟著護理師、營養師與藥師等跨領域團隊進行居家訪視，都學到很多學校教不到的內容，也體認到藥師不只要會調劑藥品，更重要的是要能掌握民眾的用藥狀況，展現為民眾用藥把關的專業價值。

嘉藥藥學系教授王四切指出，大內區已邁入超高齡社區因而衍生很多醫療及民生福祉等的相關社會議題，這些都是藥學系學生進入職場後需要面對的，王教授特別要感謝衛生局疾病管制科陳淑娟科長、國健科彭麗玲科長與大內區衛生所許玉瓊護理長，提供多重慢性疾病長者之居家訪視平台，讓藥學系師生於暑假期間跟著護理師、營養師與藥師等跨領域團隊進行居家訪視，藉由這個難得的藥事服務的經驗了解居家訪視對整合照護醫療團隊的重要性，也培養學生對長者之關懷，落實懂老、親老、及敬老的美德。

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