跟著西藏浪人逛市場品嘗家鄉味　花蓮私廚藏味料理大公開

▲龍珠慈仁一早帶著民眾採買食材，走進廚房認真做起藏式料理。（圖／花蓮市公所，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所辦理「2020小城生活－來去菜市仔」活動，12日辦理最終場「跟廚師一起逛菜市場」，是由西藏料理私廚龍珠慈仁，帶民眾逛中華市場，透過他的介紹了解西藏與台灣食物的差異，也讓參加民眾一起品嚐他的拿手藏式料理。

▲參與民眾幫忙揑麵片。

龍珠慈仁一早帶著民眾進入中華市場，採買了今天所需要的食材，包括有豬肉、雞肉、牛肉、番茄、紅蘿蔔、馬鈴薯等等。他說，西藏海拔約5000公尺，一年中有8個月處於雪封狀態，農作物生長不易，因此飲食皆以肉類及乳製品為主；而最主要的農作青稞，則是製作成糌粑、天度（麵食類），營養價值高且飽足感強，也是三餐主食。糌粑吃起來有點像台式的綠豆糕，以當地食材青稞磨製的青稞粉，加些奶油、普洱茶攪拌再捏成條狀，隨時隨地都可享用；而西藏人烹煮方式以烤、蒸、炸為主，至於調味方面以花椒最多，中藥、紅花和鹽也是日常調味配料。

▲前菜是使用來自西藏的乾燥蕨類、加上紅蘿蔔等蔬菜，搭配花椒香料及麻油，拌製而成的涼拌菜。

龍珠慈仁準備了4道料理，前菜是使用來自西藏的乾燥蕨類、加上紅蘿蔔等蔬菜，搭配花椒香料及麻油，拌製而成的涼拌菜；第二道是運用西藏花椒等香料來製作的花椒雞，讓大家品嘗溫和雞肉和鮮明花椒所搭配出的美好味道；第三道是馬鈴薯炒肉片，而馬鈴薯也是經常使用在西藏料理上的蔬食：第四道是安多片麵，龍珠慈仁讓民眾一起自製片麵，每個人雙手併用的揉麵團，再將麵團再「揪」為一片片的麵片形狀，加入高湯中，像是大家熟知的麵疙撘的作法，最後再搭配一杯鹹鹹的西藏奶茶做爲收尾，民眾不僅吃到特色料理，也學習西藏的料理的製作方式，過程十分有趣。

▲翻炒花椒雞。

陳姓民眾表示，最有特色的就是鹹鹹的藏式奶茶，一開始不太習慣多喝兩口就習慣了，覺得蠻好喝的，而且透過這次的課程，對西藏料理有初步的認識，也開啟了想要去西藏旅遊的想法。

▲馬鈴薯炒肉片。

藏人龍珠慈仁為了理想，19歲那年，翻越海拔6000多公尺、終年積雪的的西藏雪山到達印度，後來遇上了拍紀錄片的導演蔡詠晴，最後結婚生子。因緣際會下來到台灣的花蓮，感覺像是置身在西藏家鄉，於是在8年前選擇在花蓮定居。身份同時也是歌手的龍珠慈仁在活動的尾聲，用民族樂器哼唱著家鄉的歌與與參加的民眾分享。

▲安多片麵。



花蓮市公所辦理「2020小城生活－來去菜市仔」活動，4場「跟廚師一起逛菜市場」已於今日告一段落，緊接將於9月18日登場的「電影上菜」系列活動，將在聲子藝棧播映「披薩的滋味」，帶領民眾從電影鏡頭的角度，來解析菜市場，歡迎有興趣的民眾報名參加，報名網址 https://pse.is/vxuk5 。

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