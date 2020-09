印軍邊界揮舞「雪山獅子旗」瘋傳　英媒：印軍佔領關鍵高地

▲印軍在中印邊界揮舞雪山獅子旗慶祝。(圖/翻攝自sorig ladakhspa twitter)



記者林彥臣/綜合報導

中印西段邊境於8月31日再度爆發衝突,雙放互控對方先發起「挑釁軍事行動」。不過在推特上瘋傳一段影片,印軍在中印邊境揮舞圖博(藏族)精神象徵的雪山獅子旗慶祝的影片。英國媒體也指出,印軍佔領了班公錯湖南部高地。

解放軍西部戰區發言人張水利昨日指出,8月31日,印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識,在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控,公然挑釁,造成邊境局勢緊張。強調中國軍隊正採取必要應對措施。

另一方面,印度軍方也表示,解放軍8月29日至30日晚間在班公錯南岸進行「挑釁軍事行動」,士兵試圖跨越實際控制線(Line of Actual Control)進入印度領土;印方發言人阿南德上校(Aman Anand)說,此舉違反「在拉達克東部持續對峙期間,軍事與外交接觸中達成的共識」。

英國《每日電訊報》(The Telegraph)報導指出,印度特種部隊31日清晨,經歷了3小時的搏鬥之後,擊退了解放軍的一個陣地,佔領了班公錯湖南部高地。

推特上也瘋傳印軍在中印邊境揮舞「雪山獅子旗」的影片,讓外界推測印軍可能真的佔領了班公錯湖南部高地,影片中也說明,在印軍特種傘兵部隊服役的圖博人,在與中國接壤的拉達克邊境,放傳統音樂慶祝。

►DIOR化妝包搭配經典保養、爆款彩妝,買到賺到

Special frointer force , The tibetan special paratrooper force serving in Indian army celebrating at it's tone of music of khampa warrior at border of Ladakh with china occupied Tibet. @Maverick_bharat pic.twitter.com/fEojoBN3Dp