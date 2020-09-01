印軍邊界揮舞「雪山獅子旗」瘋傳　英媒：印軍佔領關鍵高地

▲印軍在中印邊界揮舞雪山獅子旗慶祝。（圖／翻攝自sorig ladakhspa twitter）



記者林彥臣／綜合報導

中印西段邊境於8月31日再度爆發衝突，雙放互控對方先發起「挑釁軍事行動」。不過在推特上瘋傳一段影片，印軍在中印邊境揮舞圖博（藏族）精神象徵的雪山獅子旗慶祝的影片。英國媒體也指出，印軍佔領了班公錯湖南部高地。

解放軍西部戰區發言人張水利昨日指出，8月31日，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。強調中國軍隊正採取必要應對措施。

另一方面，印度軍方也表示，解放軍8月29日至30日晚間在班公錯南岸進行「挑釁軍事行動」，士兵試圖跨越實際控制線（Line of Actual Control）進入印度領土；印方發言人阿南德上校（Aman Anand）說，此舉違反「在拉達克東部持續對峙期間，軍事與外交接觸中達成的共識」。

英國《每日電訊報》（The Telegraph）報導指出，印度特種部隊31日清晨，經歷了3小時的搏鬥之後，擊退了解放軍的一個陣地，佔領了班公錯湖南部高地。

推特上也瘋傳印軍在中印邊境揮舞「雪山獅子旗」的影片，讓外界推測印軍可能真的佔領了班公錯湖南部高地，影片中也說明，在印軍特種傘兵部隊服役的圖博人，在與中國接壤的拉達克邊境，放傳統音樂慶祝。

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