藏族士兵觸雷亡！印度佔領重要戰略地　特種部隊引關注

Special Frontier Forces commandos celebrating the capture of China Occupied Tibet "Pangong Tso Lake". #SFF #IndiaChinaBorderTension pic.twitter.com/GyRv9KcdIf — Peoples Eye (@eye_peoples) August 31, 2020

記者張寧倢／綜合報導

印度邊防軍隊2日傳出，在日前的中印衝突之地擊退解放軍，佔領班公錯湖(Pangong Tso)南岸的一處高地，士兵們大聲播放音樂、唱歌跳舞，慶祝首次奪得重要戰略地。據了解，中印在8月29日至30日晚間於拉達克東部再度爆發衝突，其中印度有一名藏族士兵因誤觸地雷喪命。

根據《路透社》報導，中印雙方被困在拉達克高海拔雪漠的邊境對峙中已有數月之久，並舉行了會談以減少摩擦。印方表示，29日晚間中國軍隊首先進行了「挑釁性」的軍事活動，企圖穿越關鍵的山口以改變膠著現狀，但此一嘗試遭到發現後，印度即刻動員並占領了4個高峰，「這4個戰略性山頂都位於中印邊境實際控制線（LAC）的印度一側。」

印度特別邊防部隊1日在班公錯湖南岸高地擊退解放軍，氣勢大振。所有人聚在一起唱歌跳舞，慶祝佔領這塊重要的戰略地。過程被在場人士拍攝下來後，曝光在網路社群，透過影片感受不到戰場的悚慄，現場的歡樂氣氛宛如一年一度的節慶。

然而，就在幾天前的29日中印爆發激烈衝突，印度有一名藏族士兵因為誤觸地雷喪命，同一單位還有另一名藏族成員受傷，他們都隸屬於印軍精銳部隊「特別邊防部隊」（SFF）。西藏流亡議會成員朗傑多卡（Namghyal Dolkar Lhagyari）告訴《法新社》部隊中有許多相同出身的人，他們因為反對中國對西藏的操作而流亡，最後加入印度軍隊。

▲印度中央預備警察部隊人員在加崗吉爾通往拉達克的高速公路上的檢查站守衛。（圖／路透）

中國駐新德里大使館發言人嵇蓉表示，印度軍隊侵犯了班公錯湖南岸和附近另一處山口的LAC，「印度的所作所為與雙方為緩解局勢所作的努力背道而馳，中國堅決反對。」中國政府支持的《環球時報》社論言明，「印度說它先發制人地阻止了中國的軍事活動。由『先發制人』一詞可知，是印度軍搶先採取了破壞性行動，這次是由印度發起的對峙。」

據《CNN》報導指出，這個週末的事件是兩國間經歷長期的矛盾以來爆發的最新衝突，也是自六月以來的第二次。但是有分析人士擔心，世界上人口最多的兩個國家，都希望能分散公眾的注意力，忽略被疫情影響的經濟遲緩。此時不斷上升的民族主義力量可能會助長這些邊境爭端。