侯漢廷批民進黨犧牲人民健康：跟丁允恭一樣渣請改名「毒豬黨」

▲台北市議員侯漢廷批民進黨。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

兩岸經濟架構合作協議（ECFA）生效滿10年，前總統馬英九日前酸，蔡政府顯然決定繼續吃毒藥。對此，新黨台北市議員侯漢廷12日也抨擊，民進黨請更名為「毒藥黨」、「毒豬黨」，選舉期間高喊「抗中保台」，當選後犧牲台灣人的健康換取美國的憐憫，如同丁允恭的行徑「渣」。

針對ECFA生效10年的效益，侯漢廷在臉書表示，ECFA讓台灣539項商品、18項農產品出口大陸免關稅，每年向大陸出口約6200億台幣，10年省下約2020億台幣，而台灣的銀行業也在大陸開設了24家分行、12件保險業赴陸參股投資、20多件證券業投資。

侯漢廷說，如果覺得經濟效益看似不高，因真正自由貿易協議的主體，服貿、貨貿、爭端解決機制，都胎死腹中；對於台廠，許多發展的機會，十年錯過了就是錯過了。

侯漢廷質疑，透過ECFA掙錢的民進黨立委，選舉期間高喊「抗中保台」，當選後甘做美國對抗大陸馬前卒，犧牲台灣人的健康換取美國的憐憫，「賺人民幣來選舉反中，最後還要踐踏台灣人的健康，如同丁允恭的行徑『渣』。」

侯漢廷抨擊，毒豬黨害怕的，是大陸完全針對毒豬黨的金主開刀，直接封殺綠營人士在大陸做生意的任何機會。他認為，倘若大陸終止了ECFA，卻要求所以進出口的廠商一律簽訂「九二共識一個中國同意書」，才能享有ECFA待遇，毒豬黨又如何阻止，綠營台商會搶著簽。

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