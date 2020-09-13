民進黨「兵推營」閉幕　總統蔡英文：盼更多年輕人投入國安領域

▲民進黨「兵推營」閉幕48位年輕尖兵結業。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

總統蔡英文13日在民進黨舉辦「兵推營」閉幕致詞表示，2020年是充滿挑戰的一年，身為總統，必須在國家安全受到威脅當下拿出解決方案，做出不偏離國家走向的決定，這一切都必須仰賴國安幕僚團隊的事前規畫及事發的積極應變，也希望有更多年輕人投入國家安全領域的工作，為這個國家打下更好的基礎。

▲總統蔡英文：希望有更多年輕人投入國家安全領域的工作。（圖／記者楊熾興翻攝）

蔡英文上午由桃園市長鄭文燦陪同，出席民進黨中國事務部、國際事務部共同舉辦的「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式，參加兵推營學員共有48位，平均年齡只有25歲，在為期4天的營隊時間裡，投入討論，激盪思想的火花，讓學員們都能深刻體驗國安領域事務是極具挑戰性。

蔡英文表示，今年新型冠狀病毒的威脅，在全球各地造成嚴重的公共衛生危機，在病毒及美中關係緊張的衝擊之下，各國的經濟安全正面臨高度不確定性，不但失業率升高，全球貿易和產業鏈也面臨重組的情況。另外在東海和南海主權問題是一觸即發的衝突點，涉入的國家數量眾多，牽涉的層面也更涵蓋了區域安全、外交關係，以及周邊國家的利益。

面對一波又一波的挑戰，蔡英文說，作為總統她必須在國家安全受到威脅當下拿出解決方案，但做出正確的決策並不容易，每一樣決策都涉及到多層次、高複雜度和結構性的問題，總統必須在資訊龐雜，或是資訊短缺的情況下，做出不偏離國家走向的決定。

蔡英文提到，民進黨內有許多優秀的從政黨員，過去也跟參加營隊的學員一樣，透過不斷的累積知識和經驗，現在他們無論擔任民意代表或在行政部門服務都有相當傑出表現，很期待年輕學員們能持續接觸兩岸及國際事務，投入國家安全領域的工作。

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