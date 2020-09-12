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大媽沒戴口罩被攔...她好心遞出一片！竟秒遭嫌棄：這顏色我不要

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▲大媽沒戴口罩被攔...她好心遞出一片！竟秒遭嫌棄：這顏色我不要。（圖／翻攝爆怨公社）

▲女網友好心遞出一片口罩，卻遭到大媽嫌棄。（圖／翻攝爆怨公社）

記者林昱萱／綜合報導

一名女網友在臉書社團發表一段超扯經歷，當時她到一間診所看診，看到一名沒戴口罩的大媽，被護士要求戴上口罩，因此好心從包包裡抽出口罩遞給對方，想讓對方頂著用。未料，該名大媽看了女網友的口罩一眼後，竟然嫌棄地說，「這顏色我不要！」。

原PO在「爆怨公社」貼文指出，當時自己到診所去看陳年舊疾，遇到了一位大媽，而當時掛號護士正在跟該名大媽說，「就跟妳說來看醫生一定要戴口罩才能進來看診，妳每次都不戴，每次都要盧我們，今天不能再讓妳這樣了，請妳回家去拿口罩再過來啦！」。

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原PO看到大媽紅著臉，一直說自己忘記帶，下次一定帶的可憐樣子，好心地從包包裡拿出粉紅色口罩讓對方戴，沒想到卻反被對方嫌棄地說，「這顏色我不要」。更離譜的是，大媽嫌棄完之後，還就從自己包包內拿出淺紫色口罩戴上。

大媽誇張的舉動，讓原PO感到相當傻眼。對此，網友們看到後也紛紛留言表示，「很多國家連口罩都沒有，還挑！」、「你是好人，謝謝妳」、「我也有遇過」、「有就不錯了，不要在挑三撿四的了」、「有些人真的很不知足，有得用就不錯了還在那挑」。

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