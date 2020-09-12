加碼2萬盒！「曜石黑」口罩9/14萊爾富開搶　橘牆現身台中超壯觀

▲萊潔「曜石黑」口罩深受民眾喜愛。（圖／業者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

萊潔「玩色．炫彩系列」曜石黑醫療防護口罩11日於全家開放首波預購，全台3萬盒的貨量在短短5分鐘搶購一空，為了滿足消費者，業者緊急追加2萬盒，將於下週一（14日）晚上8點在萊爾富再次開放預購，一人限購一盒，售完為止。此外，今（12）日在萊爾富開放預購的「軍墨綠」口罩也在短短22分鐘全數售完。

萊潔「曜石黑」口罩受到民眾的喜愛，11日早上10點於全家開放預購後，短短5分鐘便銷售一空，因此業者決定追加2萬盒，14日晚上8點至10點將於萊爾富開放預購，每盒50入裝，定價399元，每人限購一盒，售完為止；民眾可透過「Life-ET機台」進行預購，成功預購到的民眾30日即可取貨。

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▲民眾14日晚上8點可至萊爾富預購。（圖／業者提供）

「曜石黑」醫療防護口罩日後也將於家樂福、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝、日藥本舖和墊腳石陸續上市，實際販售詳情則依各大通路公告為主。

萊爾富今日中午12點也有開賣萊潔「軍墨綠」口罩，不少門市為了讓機器乖乖聽話，特別在機台附近擺滿綠色乖乖，這次預購也已順利結束，在短短22分鐘迅速賣光。

▲部分萊爾富門市特別準備「乖乖」來讓機器乖乖聽話。（圖／業者提供）

先前大受歡迎的萊潔「淡橙橘」口罩自昨（11）日起連3天，於台中麗寶Outlet Mall的B區3樓「札幌藥妝」限量發售，一盒同樣50入裝，定價399元，每人限購一盒。此外，萊潔「丹寧牛仔玫瑰」口罩明（13）日也將在佑全、大樹連鎖藥局開賣，總量共達5000盒，民眾不妨透過各通路臉書粉專鎖定相關訊息。

▼丹寧牛仔玫瑰口罩連耳繩都是粉紅色。（圖／業者提供）

▲台中麗寶Outlet Mall內的壯觀口罩牆。（圖／業者提供）

＞＞其他販售資訊：

全聯自11日起在部分門市陸續開賣「康乃馨醫療級口罩」，一盒20片，售價190元；另還有販售「全力抗機能口罩」，每包2入，售價65元。

啄木鳥藥局及Tomod’s將於12日販售中衛醫療口罩防疫新生活紀念包，共有「月河藍+炫綠」、「月河藍+黑」、「深丹寧+炫霓紫」、「潮橘+黑」4款組合，每包5入加上收納袋，售價149元；另外，躍獅連鎖藥局及大樹連鎖藥局也將於26日開賣，不過僅有部分門市有銷售，民眾可自行至各大通路粉專查看詳細資訊。

PChome 24h販售美德、匠心、摩戴舒、艾可兒、宏瑋等品牌口罩，販賣的盒裝片數、價格不一，皆依網站頁面公告為準。