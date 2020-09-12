康那香發表高速口罩機日產45萬片　黃偉哲讚：「口罩機界的法拉利」

▲康那香發表高速口罩機，台南市長黃偉哲特別出席與會，肯定康那香總是當最給力的口罩國家隊一員，並親頒感謝狀，代表市府向康那香致上滿滿的感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣不織布技術與產品製造商「康那香」，是口罩內層最重要的隔離層「熔噴布」的重點製造商，該公司舉行新品發表會，台南市長黃偉哲特別出席，肯定康那香總是當最給力的口罩國家隊一員，除配合政府防疫物資整備，還捐贈100萬片口罩予台南市政府，黃偉哲親頒感謝狀，代表市府向康那香致上滿滿的感謝。



經濟部政務次長陳正祺、經濟部工業局主任秘書陳佩利、中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水、財團法人紡織產業綜合研究所長李貴琪及台灣區不織布工業同業公會理事長陳世中等人皆出席新品發表會，一同見證康那香最新研發防疫利器──可日產45萬片的高速口罩機。





台南市長黃偉哲表示，非常高興見證了台南市的口罩國家隊有新的生力軍加入，近期口罩國家隊受到一些質疑的聲浪，他認為不能因為少數的害群之馬、少數的老鼠屎，而負面衝擊整個口罩國家隊的貢獻。



一般口罩機日產約10萬片口罩，今發表的高速自動化口罩生產機器可日產45至55萬片，產能快5倍，黃偉哲讚康那香研發出「口罩機界的法拉利」，是台南的光榮！希望親自到場的祝福，能為口罩國家隊、康那香的同仁加油打氣，也感謝康那香董事長戴榮吉捐贈100萬片口罩予南市府，黃偉哲肯定其企業社會責任精神，期待此次口罩新機能為國際防疫貢獻，點亮台灣堅強的防疫實力！





台南經發局長陳凱凌表示，經南市府積極協調，目前台南市轄內各口罩工廠從疫情初期每日產量僅約14萬片，至近期已達400萬片以上，再加入康那香高速口罩機的強力支持，未來口罩產能可增加300多萬片，有效提升台灣防疫能量，南市府亦將持續全力配合協調，抗疫工作絕不缺席，感謝康那香及所有防疫相關團隊的付出。



康那香企業深耕台南51載，公司擁有完整的解決方案，為客戶量身訂做其需求產品，秉持著「創新研發不能停，一停就輸了」的精神，每年持續投入許多研發經費，康那香口罩目前除獲得FDA銷售許可外，也已取得CE認證註冊號，即具備生產銷售一般醫療口罩、歐美醫院通路所使用的外科用口罩資格，未來也將開始供應東南亞、歐盟等國家，讓全世界看見台灣為防疫不遺餘力的貢獻。

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