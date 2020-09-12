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嫉妒女王邀梅根母親度耶誕？傳「皇室好媳婦」凱特氣炸

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▲英國王室凱特和梅根上演。（圖／達志影像／美聯社）▲威廉王子與凱特夫婦、哈利王子及梅根夫婦，人稱「王室F4」（Fab Four）。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉王子與凱特夫婦、哈利王子及梅根夫婦，人稱「王室F4」（Fab Four）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

英國威廉王子之妻凱特、哈利王子之妻梅根，被流傳許久妯娌不合的傳言，媒體也總愛將兩人擺在一起比較，且大部分都愛把凱特描寫成「皇室好媳婦」的形象，常常遭到梅根眼紅、欺負等。不過近日卻傳出「角色互換」的情況，原來凱特也有嫉妒梅根的時候。

根據英媒Express報導，皇室情報人士透露說，梅根跟爸爸的關係非常糟糕，唯一親密的只剩其母桃莉亞，而女王伊莉莎白二世為了給梅根多一點溫暖，於是邀請了桃莉亞共度耶誕，此舉也引發了凱特的不滿，因為自己的父母從來沒有被邀請，再加上外界一直大肆報導說，「梅根的能言善道更深得女王寵愛」。


▲英國王室凱特和梅根上演。（圖／達志影像／美聯社）▲威廉王子與凱特夫婦、哈利王子及梅根夫婦，人稱「王室F4」（Fab Four）。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特完美皇室媳婦的外表下，其實也會嫉妒梅根？（圖／達志影像／美聯社）

皇室情報人士還透露說，查爾斯王子也和凱特的父母密道頓夫婦漸行漸遠了，因為密道頓夫人總愛黏著凱特所生的3個王子、公主外孫，有時過節也見不著孫兒女們，而此行為在王室成員面前被解讀為「霸佔」，導致查爾斯王子更少時間與孫兒們相聚，自然而然就對凱特的父母敬而遠之了。

值得一提的是，儘管凱特與梅根不合的傳聞滿天飛，不管身為王室成員的她們還是做足了該有的「禮數」。梅根上月4日度過39歲生日，王室成員們仍不好公然撕破臉，威廉、凱特等王室成員仍祝賀梅根生日快樂。

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