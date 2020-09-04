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2歲亞契成凱特「報復手段」？　哈利夫婦豪砸千萬歐元護子

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▲▼哈利與梅根在2019年5月6日喜獲新子亞契。（圖／路透）

▲哈利與梅根在2019年5月6日喜獲新子亞契。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

哈利王子與梅根新誕生的三子亞契可能將成為威廉與凱特的「報復手段」。根據英國皇室的2013年的王位繼承規定，「王位繼承順位6以內的皇室成員，婚配對象須經由『君主』來同意」，意味著一旦現任女王退位，到時候往前挪至順位第六的亞契必須由爺爺查爾斯定奪婚配，甚至可能受到查爾斯下一任威廉所掌控，而被傳出與梅根不合的威廉凱特夫婦顯然不會給亞契好臉色看。

根據《New Idea》雜誌指出，亞契仍有機會可以規避。如果他的三個堂兄堂姊的其中一個，先行結婚生子，那麼亞契就不會再是第六順位，也不必再尋求皇室許可婚嫁；又或是凱特王妃再懷第四胎，亞契也將免於這則繼承規定。

哈利與梅根最近在聖芭芭拉買下一棟要價約1100萬歐元的別墅，希望可以將他們的子女置於鎂光燈以外。揭露皇室秘聞的新書《尋找自由》（Finding Freedom）書中指出，梅根也希望亞契能夠「含著金湯匙」（serve Archie on a silver platter），一生吃穿不愁。

根據《尋找自由》作者杜蘭（Carolyn Durand）的說法，梅根並不在乎被大眾批評在鎂光燈下「過度保護」亞契，而是認為，做為一個母親的天職本該如此，「那些一直霸凌我的人，也想要看到亞契含著金湯匙出身。一個不會受到任何保護又沒有頭銜的孩子，你去問問天底下的母親，這有什麼道理？」

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