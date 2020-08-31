10個細節讓人變身英國王妃！夏天帆布鞋、配飾玩創意　輕鬆擁有皇室風采

▲逛街時買到手軟卻還是覺得自己不夠時尚嗎？參考英國王妃的10個穿搭、妝容小細節，簡單就能展現皇室風格。（圖／翻攝自pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

英國皇室女人們的高衣Q有目共睹，像是黛安娜王妃、凱特王妃和脫離王族身分的梅根，都是許多女孩們效法穿衣風格的對象，身上的單品和搭法、臉上的妝容等，常在全世界掀起一股潮流。外國網站《Brightside》整理出英國皇室女子的10項風格細節，也想變身王妃的女孩們準備筆記，一起晉身「上流」吧。

1、 與長裙顏色匹配的襪子

出席正式場合時，穿著長裙、洋裝、禮服的英國皇室女子，須穿上絲襪以示禮儀。黛安娜王妃會選擇與衣服顏色相襯的絲襪做搭配，同顏色或同色系最不容易出錯。

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2、 夏天最適合穿帆布鞋

穿起來舒適透氣的帆布鞋是所有皇室女士的夏季好朋友。不論是搭配褲子或洋裝都能展現不同風情，凱特王妃和她的弟妹梅根都很常穿帆布鞋亮相，是出鏡率極高的一款單品。

3、 藍色眼線

不同一般大眾畫上黑色或深咖啡色眼線，黛安娜王妃的天藍色眼線成為她的招牌妝容特色，明亮的色調讓黛安娜的一雙大眼睛更加凸顯有神。

4、 毛呢展現王族質感

凱特王妃常穿毛呢材質的服飾，像是毛呢西裝外套、毛呢裙或毛呢洋裝，整套的毛呢搭配讓凱特王妃顯得更貴氣高級，也讓國外雜誌暱稱凱特為「毛呢女王」。

5、 小露香肩

皇家規章其實禁止女士裸露肩膀。但是梅根卻一次又一次地大膽嘗試露肩的小禮服或洋裝，而且次次都能展現優雅氣場，以至於女王也假裝沒看見這種小犯規。

6、 寬褲時尚

寬褲似乎成為凱特王妃最愛的私服之一，尤其是在一些較隨性的場合裡，時常能看到凱特穿著寬褲，腳上再巧妙地配上展示女人味的高跟鞋，或是實用又有年輕氣息的運動鞋，都非常時髦。

7、 鮮豔的色彩

誰說黃皮或深膚色的人只能穿著保守安全牌的黑色、中性色衣服呢？擁有健康自然橄欖色肌膚的梅根就很喜歡以明亮飽和色的一件式洋裝示人，把亮藍色、薰衣草紫或正紅色穿上身，不但不顯髒、氣色還非常好。

8、風衣愈多愈好

英國精品服飾品牌的風衣相當有名，是許多女人嚮往的時尚單品，也讓風衣成為潮流的代名詞，幾乎每個女孩的衣櫃裡都有一件。梅根也不例外，甚至她有很多件，素色和格紋、淺色和深色通通有，或敞開表現率性女力或綁帶束起腰線，都展示她的搭配功力。

9、斗篷連衣裙

梅根衣櫃的另一個有趣的細節是披肩連衣裙。斗篷設計顯得精緻又優雅，全身一致色系端莊穩重，是梅根參加正式典禮和重要會議的絕佳選擇。

10、實驗配件

黛安娜王妃不僅衣品獨特，還很敢嘗鮮，喜歡使用過去少見的配件或別出心裁的飾品搭法，像是穿著晚禮服，將珍珠長鏈戴在背部、頭飾是鑲有藍寶石項鍊，或是戴上不同顏色的手套，非常勇於突破、創造新意。