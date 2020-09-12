鋒面逼近甩雨彈！上下半天「降雨熱區」曝　午後大雷雨灌北北基

▲今日天氣不穩。（圖/翻攝自Facebook／天氣即時預報）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局指出，今日鋒面通過台灣，北台灣天氣不穩，整天都有局部陣雨。臉書專頁「天氣即時預報」表示，今日台灣附近雲系發展特別活躍，上半天是西半部的沿海與平地有驟雨，下半天則是北北基、桃竹苗內陸、中南部內陸、東部、全台山區有午後雷雨，且雨勢明顯。

臉書專頁台灣颱風論壇表示，鋒面接近中，旺盛對流容易發展，台北到苗栗、嘉義、台南需留意局部大雨或雷雨。今天午後熱力作用加持下，各地都有機會出現大雨或雷雨，尤其大台北、宜蘭、花蓮及各地山區，室外活動要多注意天氣狀況。

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▲今日鋒面逼近，各地嚴防午後雷雨。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

天氣即時預報指出，微弱的鋒面，依舊滯留在台灣附近，從最新的雷達回波看出，今（12）日台灣附近雲系發展的狀況，比起前兩天要活躍許多。鋒面雖然本身影響不大，但卻帶來較為不穩定的大氣條件。

今日上半天西半部沿海與平地有驟雨，海峽有零星對流發展，目前「中彰雲嘉南」已出現驟雨，中午前需注意。

下半天則是以午後大雷雨為主，由於大氣不穩定，午後雷雨將很明顯，注意區域為「北北基、桃竹苗內陸、中南部內陸、東部、全台山區」。局部地區可能雨勢會持續到晚上7、8點。明日天氣與今日類似，不過水氣稍微減少。

▲北北基等五大區嚴防午後大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預報員李孟軒表示，今早有鋒面通過，北台灣整天都有降雨機率，其他地區則以午後雷雨為主。周日、周一轉為東北風到東風，僅東半部有短暫陣雨，其他地區則以午後雷雨為主，山區可能出現局部大雨，而清晨到上午期間南部也會有雨。