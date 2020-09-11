第11號颱風「紅霞」最快今生成！專家曝「熱帶擾動爆量」時間點

▲明日有鋒面通過。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受到鋒面影響，本周末天氣較為不穩，明日北部、東北部有局部短暫陣雨，另外日本南方海面又有一個熱帶性低氣壓97W形成，中央氣象局表示，有機會於今明兩日成為今年第十一號颱風紅霞，路徑持續向日本移動，對台沒有影響。天氣職人吳聖宇指出，下一個顯著擾動發展的時間點將落在9月下旬。

氣象局預報員李孟軒表示，今日各地多雲到晴，天氣型態以後雷雨為主，明日將有鋒面通過，迎風面的北部、東北部天氣不穩，整天都有局部短暫陣雨或雷雨，也可能出現局部大雨。

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▲北部周六整天有雨。（圖／記者李毓康攝）

受到降雨影響，明日北台灣天氣轉涼，北部高溫下降2到3度，高溫約為32度，相比今日36度高溫略涼，因冷空氣較弱，夜晚低溫部分則沒有太大變化。周日、周一轉為東北風為主，東半部有短暫陣雨，其他地區則有午後雷雨，清晨到上午期間南部也可能降雨。

另外，在日本南方海面又有一個熱帶性低氣壓97W行程，目前仍有一些發展空間，成颱機率較低，但仍有機會於今明兩日成為今年第十一號颱風紅霞，路徑向日本、往北移動，明日就會到日本附近，對台灣沒有影響。

▲熱帶低壓有機會成颱。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

天氣職人吳聖宇表示，97W在垂直風切影響下，結構並不好，底層中心在深對流南側，強度不易發展，預期會逐漸往北趨向日本關東附近，對台灣天氣無影響。再下一個有比較顯著擾動發展的時間點可能還是要等到接近9月下旬，不過實際情況仍有待觀察。