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入秋首波鋒面抵達！即刻起2地區整天有雨　午後雷雨彈熱區出爐

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▲▼鋒面。（圖／中央氣象局）

▲首波鋒面影響，北北基、東部從此刻起，整天下雨機率提高。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年入秋首波鋒面正式抵達！天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，北北基、東部從此刻起，整天下雨機率提高，但以「陣雨」型態為主，中南部則以午後雷雨為主，雨勢集中在山區，平地影響小。台灣颱風論壇指出，這波鋒面很弱，又只是尾端稍微擦過台灣而已，明天鋒面一走，天氣又會回到前兩天的樣子。

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請繼續往下閱讀...

▲午後各地都有機會出現短暫雷陣雨，尤其山區及北部、東北部容易有局部大雨發生。（圖／記者李毓康攝）

氣象局表示，今天鋒面在台灣附近形成，但由於結構鬆散、微弱，主要的降雨須靠熱力作用來激發，因此降雨機率高、雨勢明顯的時段會在中午以後，午後各地都有機會出現短暫雷陣雨，尤其山區及北部、東北部容易有局部大雨發生，至於其他時間當海面有降雨雲層移入時，也會帶來短暫陣雨，但降雨會較為局部。

周五微弱鋒面仍在台灣附近，天氣較為不穩定，各地午後易有短暫雷陣雨，其他時間也偶有局部降雨，午後各地山區及北部、東北部有局部大雨發生的機率。

周六至下周一微弱鋒面雖離開，但台灣仍在低壓區範圍內，天氣還是不穩定，各地午後容易有短暫雷陣雨，非午後時段偶爾也會飄來一陣雨。

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