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鋒面來了！雨彈周六炸北台　下周「東北風南下」秋意更濃

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▲北台灣明日有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，明日上午將有鋒面通過，迎風面的北部、東北部天氣不穩定，整日都有局部短暫陣雨或雷雨，並可能出現局部大雨，受降雨影響，北台灣高溫略降，約為32度，整體較為舒適。周二起風場轉變，各地降雨減少。另下周後期將有東北風南下，屆時秋意更濃。

氣象局預報員李孟軒表示，明早有鋒面通過，北台灣整天都有降雨機率，其他地區則以午後雷雨為主。周日、周一轉為東北風到東風，僅東半部有短暫陣雨，其他地區則以午後雷雨為主，山區可能出現局部大雨，而清晨到上午期間南部也會有雨。

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▲明日鋒面通過台灣。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

▲明日鋒面通過台灣。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

李孟軒指出，周二到周四轉為南風，各地降雨減少，僅有東南部、恆春半島有局部陣雨，其他地區則均以午後雷雨為主。

另外，在日本南方海面又有一個熱帶性低氣壓97W形成，目前仍有一些發展空間，成颱機率較低，但仍有機會於今明兩日成為今年第十一號颱風紅霞，路徑向日本、往北移動，明日就會到日本附近，對台灣沒有影響。

天氣職人吳聖宇表示，目前在長江中下游有新一波短波槽東移中，槽前有低壓波動建立並且伴隨微弱鋒面系統，預估這個微弱鋒面將在今晚到明天上半天掠過台灣以北然後繼續走向日本附近，對於台灣陸地上的直接影響不大。

▲熱帶低壓有機會成颱。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲熱帶低壓有機會成颱，對台無影響。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

受到鋒面通過影響，華南上空仍將陸續有雲層被帶動東移通過台灣上空，周末在中部、北部、東北部、東部雲量都偏多，北海岸、大台北、宜蘭、花蓮等地有局部短暫陣雨，最主要的降雨會反映在熱力對流上，對流生長的地點有機會出現短時較大雨勢，前往山區活動或是午後出門的朋友仍要多加留意。

▲周末各地天氣狀況。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

▲周末各地天氣狀況。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

臉書專頁天氣風險Weather Risk指出，周六有一道微弱的鋒面將通過台灣北部海面，鋒面的尾端會掠過北部陸地，周六全天除了北部都容易有短暫雨或雷雨，各地山區在午後也會有熱對流發展。

周日台灣附近的風向由東北風轉為偏東風，大氣條件仍然不太穩定，北部維持容易有短暫雨的天氣，中南部山區午後還是有雷陣雨，另外在宜蘭花蓮因地形作用，也容易有陣雨發生，持續時間也會比較長。

周一到周四隨太平洋高壓西伸，台灣又會回到偏南到西南風的環境，氣溫又會炎熱起來，跟這禮拜偏涼的天氣有些差距，各地山區仍然會有熱對流發展，帶來局部的午後雷陣雨。而在下周後期預估會有更明顯的東北風南下，秋天的腳步已經逐漸接近。

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