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明起全台午後雷雨「一路炸到下周」　入秋首波鋒面報到甩雨

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▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲明起至下周一，全台防午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

今年入秋首波鋒面即將報到！氣象局表示，明後2天受到微弱鋒面影響，降雨範圍擴大，北部跟東半部有局部短暫陣雨或雷雨，各地注意午後雷陣雨，有局部較大雨勢機率。周六至下周一台灣位於相對低壓區，天氣仍不穩，各地同樣要留意午後雷陣雨。

▲▼鋒面。（圖／中央氣象局）

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▲入秋首波鋒面周四、五影響台灣，全台各地都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象局）

氣象預報員張承傳表示，明後2天鋒面影響，但結構較鬆散微弱，北部跟東半部有局部短暫陣雨或雷雨，各地降雨以午後雷陣雨為主。各地注意有局部較大雨勢機率，中南部清晨也有零星短暫陣雨，高溫約32-33度，沒下雨時仍感悶熱。

▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲周六至下周一台灣處於相對低壓區，午後各地仍有短暫雷陣雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

周六至下周一鋒面遠離，但台灣仍位於相對低壓區，環境轉為偏東南風，水氣仍稍多，東半部仍有局部短暫陣雨，清晨至上午西半部亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地短暫雷陣雨。

這樣的天氣型態要到下周二後才會逐漸穩定，屆時太平洋高壓增強，除東南部地區有局部短暫陣雨外，其他地區為多雲或多雲時晴，午後留意局部短暫雷陣雨。

另外，這波鋒面並沒有帶來明顯冷空氣，因此感受上不會特別轉涼，低溫約24-26度。

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