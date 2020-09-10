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後面還有新一波鋒面！全台午後雨彈連下4天　3地區雨勢最大

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記者賴文萱／台北報導

今年入秋首波鋒面報到，氣象局說，今起影響台灣的這道鋒面結構偏弱，東半部、南部有些局部降雨，北部雲量偏多也有些零星降雨，明天這道鋒面的影響減小，但台灣還是處在較潮濕的環境中，各地要注意午後雷陣雨。到了周六另一道鋒面又將接近，使得大氣環境更加不穩定，尤其是北部地區，可能會有局部短暫陣雨或雷雨，更長期一點來說，這4~5天台灣都處於水氣充沛的區域。

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲2波鋒面接力影響，各地到下周一天氣都不穩定。（圖／記者林敬旻攝）

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▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲2波鋒面影響，9/11-9/12降雨示意圖。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳伊秀表示，今起到下周一共有2道鋒面將影響台灣，第一道微弱鋒面已到台灣北部海面，第二道鋒面周六再接力，北部、基隆北海岸整天斷續有雨，午後全台各地都要留意雷陣雨發生，其中，北部、東北部及各地山區有局部大雨及強降雨可能。

第一道鋒面很快就通過，周五各地恢復多雲為主天氣，但因天氣不穩定，全台仍須注意午後雷陣雨發生。周六另道鋒面接近，周日、下周一迎風面東半部有局部短暫雨，其他地區多雲，但要留意午後雷陣雨。

在2波鋒面接力影響下天氣不穩，北部高溫跟前幾天相比約降2-3度，約32-33度，中南部跟花東影響小，高溫仍有33-35度；低溫部分，降雨加上吹微弱北風，北部感受上稍有涼意，約22-23度，有吹冷氣感覺，中南部則約24-25度。

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲午後各地都有機會出現短暫雷陣雨，尤其山區及北部、東北部容易有局部大雨發生。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局今也說明入秋鋒面的意義，入秋第一道鋒面就在今天影響著台灣，今年入秋第一道鋒面時間9/10較平均值10/14略微偏早，但不算極端。這代表著一年的時節進入另一個階段，象徵北方冷空氣具備一定的強度，接下來，隨著一道又一道的鋒面通過，台灣的天氣就會愈來愈冷。

不過，截至目前為止，還沒有研究可以證明入秋第一道鋒面到來的早晚與冬天偏冷、偏暖或是偏濕、偏乾有任何關係。氣象局說，秋天的鋒面，類似冬天的鋒面，絕大多數是冷鋒，為移動性鋒面，鋒面兩側溫度差異大，但秋天的鋒面比冬天的鋒面具有更多的對流性質，有時候還是有可能出現短時強降雨，甚至雷雨等現象。

印象最深刻的應該就是颱風和鋒面的共伴效應，這就通常發生在秋天，容易為台灣東北部甚至北部、花東一帶帶來劇烈降雨。

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