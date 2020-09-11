所長兒性侵「拍照炫耀」！女同學請長假擬轉學　校長90度鞠躬道歉

▲該高中校長於10日鞠躬表示歉意。（圖／記者白珈陽翻攝）

地方中心／南投報導

南投縣一所高中9日遭網友於臉書社團《爆料公社》爆料，有男同學脅迫並性侵女學生，事後更疑似仗著父親的警察身分要脅對方，引起社會關注。校方證實男同學自今日已開始休學，而該名女學生自本學期初就已請長假，目前女學生家長與校方正討論未來是否繼續就讀。

該校校長11日上午指出，該名男同學已透過父親向校方申請休學，且自今日起開始休學；而該名女學生，與其家長討論後，從新學期初就已請長假，未來是否繼續就讀，仍在研議中。

該校校長表示，目前已初步對校內同學給予心理及課業的輔導，並安排「安心課程」，若未來同學遇到類似情況，能知道該如何自處，並及早向校方通報。校長也於昨日90度彎腰道歉，向媒體表示，發生如此不幸事件，深感遺憾，造成社會的紛擾，非常抱歉。

9日晚間有網友爆料，指稱南投一間高中的男同學就讀高一時，性侵家庭弱勢的女同學，還拍照威脅對方，要叫擔任警察的爸爸對她家人不利，女同學因為過度恐懼只好默默隱忍，沒想到對方竟變本加厲，將照片到處炫耀分享，令網友忿忿不平。經《ETtoday新聞雲》向警方及校方求證，證實確有此事，且案件警方已在調查中。

然而，該名男同學疑所涉不只一案，據了解，之前男同學追求另一名女同學時，在過程中性騷對方，導致女同學情緒低落，須服用藥物才能控制情緒，目前已請假在家休養，連同上述案件警方正一併調查。

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