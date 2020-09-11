國內首見確診新冠後生產！菲籍女平安產子「寶寶列接觸者今採檢」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內出現首例孕婦確診後產子個案！是一名來台探親的菲籍30多歲女性，指揮官陳時中公布，她登機前與入境檢驗都是陰性，但檢疫期間需緊急生產，到醫院待產採檢竟然被確診。所幸順利生產，母子均安，新生兒列為接觸者，今日進一步採檢。

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增2例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例，分別為菲律賓籍30多歲女性(案497)與本國籍60多歲男性(案498)。

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案497與家人於8月29日自菲律賓經香港轉機來台探親，登機前3日內檢驗結果為陰性，8月30日入境台灣時無症狀，由檢疫人員安排採檢，結果為陰性，於集中檢疫所檢疫期間，9月10日因需緊急生產，由衛生單位協助安排送醫，待產前再次採檢，於今日確診；個案目前仍無症狀，住院隔離中。衛生單位已將個案同行入境之家人，及其新生兒列為接觸者，將進一步安排採檢。

指揮中心統計，國內截至目前累計89,310例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含88,210例排除)，其中498例確診，分別為406例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、475人解除隔離、16人住院隔離中。