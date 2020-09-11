還有2少女受害！淫保全妻「幫騙警察」也是共犯…3人遭羈押禁見

▲高雄少女案，檢方查出除了主嫌羅男之外，羅妻、盧男、王男不僅知情還協助犯案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者黃子倩、戴若涵／高雄報導

高雄一名14歲少女日前遭有2次性侵前科的羅姓保全囚禁於密室，引發外界關注！檢警深入調查，日前還原手機及查扣相關事證後發現，幫忙開車帶著少女手機趴趴走的盧男、協助管理租屋處的王男及羅男的葉姓妻子，3人除了知情還協助犯案、湮滅證據，10日晚間遭到聲押獲准。據了解，除了14歲少女外，還有至少2名少女受害！

高雄地檢署主任檢察官洪瑞芬、檢察官簡婉如日前偵辦高雄市未成年少女北上新竹失聯一案，經指揮專案小組深入追查，發現新事實、新證據，承辦檢察官認羅妻、盧男、王男3人均涉犯刑法第241條第3項、第1項準略誘、同法第302條第1項妨害自由等罪，另涉犯刑法第214條使公務員登載不實文書罪之犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯之虞，於9月10日晚間向法院聲請羈押禁見葉姓被告等3人獲准。

▲高雄14歲少女遭囚禁密室中，檢警透過還原手機資料有重大突破。（圖／ETtoday資料照）

檢警調查，羅男與羅妻、盧男、王男3名疑似共犯，於前次到案時供詞都避重就輕、推諉卸責，除了當時除供述證據外，並無其他積極事證足以認定3名共犯參與核心犯罪行為，故檢察官先予諭知限制住居。

檢察官鍥而不捨，針對疑點清查，並陸續還原彼此間通訊軟體之對話紀錄而有重大突破，發現羅妻、盧男、王男都知道羅男住處4樓設有密室，且均有掩護羅男拘禁被害少女的行為，羅妻、王男2人除協助提供飲食外，還依羅男指示應對、矇騙警方，羅妻甚且向雲林縣警察局斗六分局謊報羅男為失蹤人口，以掩飾羅男的行蹤，而盧男也依羅男的指示，以獲取3000元的代價，先刪除被害少女手機內其與羅男的對話紀錄後再將手機丟棄。

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