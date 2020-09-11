快訊／2例菲律賓境外移入！菲籍女檢疫緊急生產「待產採檢確診」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，都是從菲律賓入境，指揮官陳時中表示，分別為菲律賓籍30多歲女性(案497)與本國籍60多歲男性(案498)。

指揮中心表示，案497與家人於8月29日自菲律賓經香港轉機來台探親，登機前3日內檢驗結果為陰性，8月30日入境台灣時無症狀，由檢疫人員安排採檢，結果為陰性，於集中檢疫所檢疫期間，9月10日因需緊急生產，由衛生單位協助安排送醫，待產前再次採檢，於今日確診；個案目前仍無症狀，住院隔離中。衛生單位已將個案同行入境之家人，及其新生兒列為接觸者，將進一步安排採檢。

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指揮中心指出，案498今(2020)年1月至菲律賓工作，7月14日出現發燒、乾咳及背痛症狀，於菲律賓當地就醫及採檢，結果為陽性，經治療後分別於7月31日及8月7日兩次採檢結果皆為陰性，8月8日出院，迄今無不適症狀。個案9月9日自菲律賓返國，入境時由檢疫人員安排採檢後前往集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離中。個案同班機前後二排座位無其他旅客，同班機機組員11人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

根據指揮中心資料，加上本次新增個案，國內截至目前累計498例新冠肺炎確診病例，分別為406例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；其中7人死亡、475人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。