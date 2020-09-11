挽救國家隊信心！陳時中：9/28起超商實名制口罩均印有「MD、MIT」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日表示，未來市售醫用口罩盒裝或最小包裝，均須標示產地與醫用，9月17日起自藥局販售的實名制口罩，都應有MD、MIT鋼印，四大超商實名制口罩因採預購制，第17期（9/28-10/11）才有辦法供應，民眾如果預購第16期（9/14-9/27）口罩，但仍堅持要領取有新鋼印者，可延至第17期領取。

加利黑心口罩事件引發國人對實名制口罩疑慮，為方便民眾辨辨識，食藥署預告「平面式醫用口罩標示應刊載事項」，規範自9月17日起需逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」。

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▲市售及實名制口罩標示說明。（圖／指揮中心提供）

食藥署醫粧組簡任技正林欣慧指出，國產醫用口罩自9月17日起，需強制於口罩本體、距離邊緣1.5公分內，逐片以鋼印標示「MD」、「Made In Taiwan」，標示之字高不得小於0.4公分，但不包含醫用N95等級以上、非平面及專供外銷的醫用口罩。

不過，由於在實名制口罩中，兒童口罩多為「立體式」，被問到是否會造成標示漏洞？林欣慧表示，新制是以快速上路，且不影響產量為原則，第一階段事仍先以平面口罩加印，之後再考量是否納入立體醫療口罩。

林欣慧提到，9月17日新制上路後，製造的口罩均須依公告規定標示，但於年9月16日前國內合法生產的平面式醫用口罩，仍可持續販售，若到12月17日前仍未售完，才需回收市面產品，連同庫存品送地方衛生主管機關驗章後，才可以繼續販售。