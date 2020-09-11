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人夫偷吃小12歲前女友！她自封「專業小三」20度激纏…正宮慘重鬱

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▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲人夫一紙租賃契約曝光姦情。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人妻指控，丈夫在外面搞小三，還幫對方租房子方便同居，發生超過20次性行為，她得知老公背叛婚姻後，罹患重鬱症，決定向2人提告求償80萬元。雖然小三矢口否認，但法院勘驗她與人夫對話發現，她曾說自己是「專業小三」，判人夫與小三扣除先前人夫已先支付的20萬元，再應連帶賠償正宮20萬元。

人妻主張，小三2018年間陸續用介紹外牆工程及邀請老公加入她直銷公司的方式接近老公，同年12月底小三竟然利用到雲林工作的機會，在施工處主人家客房及一間摩鐵發生性關係，老公2019年2月中旬開始，甚至還每個月給小三5萬的生活費、幫小三在新北市泰山租屋，2人進而同居，每周末發生性行為約20多次。

35歲的人妻2019年8月底無意間發現租賃契約，質問老公後，對方才坦承姦情，讓她瞬間情緒崩潰，罹患重鬱症，決定告上法院，向老公及小三請求連帶賠償80萬元。

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲人妻得知丈夫外遇後，崩潰罹患重鬱症。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

45歲人夫表示，對於老婆所說的、提出的證據都沒有意見，但他3月間已經給了老婆20萬元，認為賠償金額應予扣除；33歲小三則稱，自己10多年前予人夫分手後就沒有再聯繫，先前是因工作才有接觸，人夫時常向她抱怨妻子幫忙處理事情零零落落又疑神疑鬼，某日人夫誇她很聰明，以不含勞健保月薪2萬5千元的金額、還包住，請她過去幫忙，後來因人妻懷疑2人之間的關係，做出過激反應，2人漸行漸遠，之後更撕破臉，她懷疑那些事證是人夫與妻子聯合起來設計仙人跳。

但新北地方法院勘驗人夫與小三的對話發現，內容包括「反正小三也不是沒當過、專業小三」、「沒想過負責什麼的就想跟妳在一起」、「我勾引你的」、「妳懷孕就要結婚了啊」、「應該沒那麼好懷上‧‧‧7、8月床上要避孕@@，不想生牡羊」等親密對話，早已逾越一般已婚女的交友分際，不採信小三的說詞，判人夫與小三應連帶賠償正宮40萬元，但因人夫先前已支付20萬元，扣除後僅須再支付20萬元即可。全案仍可上訴。

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