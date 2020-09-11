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兩岸若開戰！倒數3個月台灣人該做什麼？　張競：戰爭是社會共業

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▲▼共機蘇愷30戰績。（圖／國防部提供）

▲有感於兩岸關係緊張，張競撰文分析，如果有3個月的時間已知開戰，台灣人該如何自救。（圖／國防部提供，下同）

記者林彥臣／綜合報導

中華戰略學會研究員、前中權艦長張競有感於兩岸關係不睦，台海情勢升溫，政府無預警開放美國肉品進口政策，主政者決策風格獨裁，撰文分析，如果有3個月的時間可以預知兩岸即將開戰，一般的升斗小民可以如何自救。

張競引述哥倫比亞文豪馬奎斯（Gabriel García Márquez）鉅作《預知死亡紀事》（Crónica de una muerte anunciada）指出，人世間當事者往往渾然不覺死之將至，此種當局者迷之思維盲點，經常就是剛愎自用自以為是之主政者，一意孤行做出錯誤決策、將國家帶向戰爭、讓社會付出慘重代價真正原因。

張競再引用日本漫畫家間瀨元朗作品《死亡預告》（イキガミ），故事情節描述青壯人士能有機會獲得死亡預告，讓其能夠在生命終結前，認真思考將如何面對即將到來困難狀況。

▲▼共機殲10型戰機。（圖／國防部提供）

張競指出，面對北京動武之威脅，「我們社會認真思考過這個問題嗎？政治人物理解到戰爭對社會之衝擊，以及戰火能夠多麼無情嗎？」假若社會願意面對，仔細認真思索，若是能夠在3個月前預知台海必然開戰，整個社會將會如何面對這個問題。

張競分析，基本上應從兩個面向探討問題，分別是「庶民思考與作為」與「政府應變與處置」，庶民思考與作為應分別從人身安全與財產處置兩個方面進行思考，人性都是貪生怕死，更都是畏懼戰火傷害，如何能夠逃避戰爭，甚至安排本身子女與親族避開戰禍，這個是基本人性，「我們不可能斥責台灣鄉親去考慮這些問題」。

張競說，如何能夠避免本身財產受到衝擊，保住其應有價值，如何加以處置以便不受經濟與幣值波動影響，這亦是鄉親基於人性必然之思考方向。其實如何先準備好應變物資，在水電供應受到干擾，市場無法繼續運作購買食物時維持生活，恐怕都是值得思考方向。

▲▼國防部10日記者會說明近2日共機擾台路徑。（圖／外交部提供）

至於政府應變與處置，張競分析，就要從平戰轉換（即平時狀態至戰時動員之轉換）與社會管制兩個面向思考，外籍勞工與在台外國僑民要在這3個月內離境，政府是要如何應對？在大陸台商與台生，或是在外國求學經商之役男，是否應當召回共赴國難？民眾若將資金會離台灣，政府是否要加以管制？是否要從國外緊急進口醫療資材？各級醫院是否要先控留病床給戰時所產生之大量傷患？

張競最後強調，「鄉親必須清楚認識，戰爭不光是軍隊必須面對，而是整個社會都要承擔共業。透過前述研討，鄉親將會對選擇台海和戰，做出更合理期待與準備，並且體會到為何戰爭沒有贏家，和平沒有輸家真正道理所在！」

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