日本與印度簽署「軍事後勤共享」協議　海自可進駐印度基地

▲日本與印度簽署了「軍事後勤共享」協議。（圖／翻攝自印度駐日本大使館Twitter，下同）



記者林彥臣／綜合報導

日本與印度簽署了「軍事後勤共享」協議，協議儀式分別由日本駐印度大使鈴木哲，以及印度國防次長庫瑪爾（Ajay Kumar）代表簽署，簽署後將使得兩國能夠共享對方的後勤資源，這是雙方在面對中國日益高調態勢，為區域安全合作所做出的努力。雙方簽署協議之後，最主要的改變就是能夠互相使用對方的海軍基地，特別是日本海上自衛隊的影響力，就可以名正言順的抵達印度洋地區。

根據《共同社》報導，兩國原本打算在去年12月，在首相安倍晉三訪問印度東部城市古瓦哈提（Guwahati）期間簽署協議，但是，由於印度議會通過《2019年公民身份法（修正案）》（英語：The Citizenship (Amendment) Act, 2019）在當地引發大規模示威衝突，導致該次出訪被取消了。

這項協議為日本自衛隊和印度武裝部隊，提供相互支援物資和服務的框架，包括食物，燃料和零件，以及在聯合演習和聯合國維和任務期間，提供相互運輸和使用彼此的基地設施的依據。

兩國現在還需要通過國內立法程序，以使該協定得以生效。日本已經與美國，英國，法國，加拿大和澳洲達成了類似的協議。印度目前也已經與美國，澳大利亞和法國簽署了類似的協議，並可能在今年與俄羅斯簽署同類條約。

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